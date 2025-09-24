Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп в США: детали

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые лично встретились с женой президента США Дональда Трампа Меланией Трамп. Разговор состоялся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

В комментарии OBOZ.UA пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что встреча состоялась вчера, 23 сентября.

"Двусторонняя встреча первых леди Украины и США была вчера. Команда Елены Зеленской выйдет с коммуникацией с деталями", – сообщил чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт общения в своем Telegram. По его словам, во время короткого разговора жены лидеров обсуждали судьбу украинских детей, пострадавших от войны.

Журналистка Белого дома Меридит Макгроу в соцсети X сообщила, что первая леди США собрала около 100 жен мировых лидеров, чтобы представить инициативу "Создаем будущее вместе: глобальная коалиция ради наших детей".

Они обсуждали совместные действия в поддержку детей в кризисных ситуациях. На этой встрече также присутствовала Зеленская, которая накануне вечером прилетела в Нью-Йорк вместе с президентом Украины.

В то же время накануне советник первой леди США Марк Бекман на канале Fox News преуменьшил значение этой встречи, заявив, что она встречается с Зеленской из вежливости.

Еще в начале сентября Елена Зеленская анонсировала, что намерена встретиться с Меланией Трамп во время сессии Генассамблеи.

"Мы планируем встречу во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца", – сказала тогда первая леди Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, с какой целью президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в США. График их визита начался во вторник.

