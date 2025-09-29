Экс-участница 'ВИА Гра' Мейхер оставила 'послание' украинским женщинам и выдала свое местонахождение. Видео

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая после начала большой войны исчезла из информационного пространства, кардинально изменила сферу своей деятельности. Теперь 43-летняя артистка занимается голосовыми практиками, делится с поклонниками своим "путем души", более того, как указано в ее соцсетях, "создает послания" для женщин.

Видео дня

Так, например, в новом ролике, что появился на странице исполнительницы в Instagram, она объяснила украинкам, почему важно быть "С Ума Сошедшими". По мнению певицы, это означает осознавать себя "стихийной" и не подстраиваться под правила социума.

"С Ума Сошедшая – та, что свободна по Божьей воле. Та, что по своей сути имеет чрезвычайные силы и способности. Та, что несет в себе силу божественной воли. Та, что отражает творение. Та, что и есть само творение. Творение, познающее и расширяющее саму себя. Та, что смотрит на мир глазами божественной мудрости", – сказала певица.

В своем "послании" Надежда Мейхер отметила, что украинки должны осознать: пришло их время действовать, собрать весь внутренний потенциал и начать осознавать свою ценность. По ее словам, "С Ума Сошедшая" – это женщина, которая вдохновляет, открывает для себя весь мир и не боится ошибиться, потому что всегда может найти "путь к себе".

Кстати, свое послание Надежда Мейхер дополнила роликом, где позирует на камеру на фоне живописной природы. Ранее она уже делилась кадрами с этого пляжа, а некоторые подписчики в комментариях отмечали, что это одно из их любимых мест в Португалии. Именно там сейчас и находится артистка, хотя в геолокации ее профиля указана Италия.

Что Надежда Мейхер говорила о войне

После 24 февраля 2022 года исполнительница откровенно осудила начало полномасштабной войны. Надежда Мейхер рассказывала о зверствах, которые оккупанты совершали на территории Украины, однако уже 3 августа прекратила свою активную деятельность в соцсетях. Артистка снова вышла на связь 12 мая 2023-го, но уже сообщения посвящала не террористической войне на Родине, а рекламе одежды собственного бренда.

Стоит заметить, что муж экс-участницы коллектива "ВИА Гра", российский бизнесмен Михаил Уржумцев так и не высказал четкой позиции относительно кровавой политики Кремля. Он является гендиректором компании Melon Fashion Group, офис которой расположен в Санкт-Петербурге, РФ. На данный момент неизвестно, продолжает ли избранник певицы развивать собственное дело в стране-агрессоре.

Как ранее писал OBOZ.UA, коллега Надежды Мейхер, которая исчезла из публичного пространства, рассказал о ее поведении на съемках в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!