Экс-солистка 'ВИА Гры' Бушмина вернулась в Украину и влипла в скандал

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (настоящее имя – Яна Швец) не так давно приехала в Украину, но ее визит вызвал волну критики в сети. Артистку обвинили в неподходящем поведении на фоне трагедии в Одессе, а также поддержке русского языка в публичном пространстве.

Как сообщает блогер Богдан Беспалов, певица, которая сейчас живет в Одессе, попала под шквал возмущения после того, как в день, когда город пострадал от сильного наводнения, она и ее подруги публиковали откровенные видео из промо к новой русскоязычной песне "Убей мою подругу".

"Обратите внимание на Еву Бушмину. Проживает в Одессе. Беда с ливнем, а она и ее подружки постили сексуальный контент – разогрев к ее песне: "Убей мою подругу". И это все на фоне смертей в Одессе, где она живет и сегодня презентует этот "хит", – написала блогеру подписчица, которая следит за деятельностью Бушминой.

От себя Беспалов добавил: "Яна, это так не работает. Если ты вернулась в Киев и хочешь публичности, "на всех языках" не проканает. Или ты украинизируешься (хотя бы репертуарно), или ты "пособница русского мира" и будешь закенселена везде. Ты вернулась в совсем другие реалии. Как до февраля 2022-го не будет. Делай выводы, или "пашла вон", как Меладзе и писал".

Ситуация получила еще большую огласку после того, как Telegram-канал "Злива" сообщил, что артистка появилась в Киеве.

"Ева Бушмина в Киеве. Она об этом и в сториз рассказала. Не знаем, что тут забыла любимая певица Дорна, но украинский, по свидетельству очевидцев не выучила", – говорится в сообщении канала.

Еще в 2024 году Бушмина рассказывала, что живет во Франции вместе со своим возлюбленным, скульптором Григорием. Пара оказалась там в начале полномасштабного вторжения, когда была на отдыхе в Египте. В то время дочь артистки оставалась в Украине, но впоследствии присоединилась к матери. Впрочем, после нескольких месяцев жизни во Франции девочка решила вернуться к отцу на родину.

Ева Бушмина, напомним, обрела популярность в составе группы "ВИА Гра", где выступала с 2010 по 2012 год. После выхода из коллектива она начала сольную карьеру, выпуская песни в стиле поп и электроники. В разные годы в медиа обсуждали ее личную жизнь, в частности роман с Дмитрием Лановым – сыном известного политика Владимира Ланового. Пара поженилась в 2012 году, а через год у них родилась дочь Эдита.

Ранее OBOZ.UA писал, что "ВИА Гра", которую продюсирует "молчун" Меладзе, анонсировала возрождение и также попала в языковой конфуз.

