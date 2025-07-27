Джонни Депп променял Голливуд на деревню в Англии: почему он это сделал и как выглядит особняк

Голливудская звезда Джонни Депп, известный по культовым ролям в "Пиратах Карибского моря" и "Чарли и шоколадной фабрике", кардинально изменил образ жизни. После многих лет скандалов, судебных разбирательств и откровенной травли в медиа, 62-летний актер переехал в английскую деревню Водгерст в Восточном Сассексе.

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Как выяснило Daily Mail, он арендует роскошное историческое поместье и пытается вести размеренную жизнь, подальше от голливудской суеты. Последние пять лет жизни актера прошли под знаком публичной войны с бывшей женой Эмбер Херд. Громкие обвинения в домашнем насилии, иски о клевете и потеря престижных ролей заставили Деппа полностью пересмотреть свои приоритеты.

Новый дом актера – настоящее архитектурное сокровище среди английской природы. Особняк с десятью спальнями, построенный еще в 1850-х годах, больше похож на декорацию к фильму о викторианской Англии. Заезд в него ведет через железные кованые ворота, далее – широкая гравийная аллея, украшенная готическими статуями и цветочными композициями. На территории поместья – сад, фруктовые деревья, открытый амфитеатр, коттеджи для персонала, а также живописная терраса с видом на холмы Сассекса.

Дом принадлежит 74-летней миллионерше Пруденс Уоттс, вдове известного в Британии банкира Кевана Уоттса, который в прошлом был членом правления "Тоттенхэм Хотспур" и влиятельным игроком на мировом финансовом рынке. Именно она сейчас владеет несколькими имениями в регионе и популярным местным садовым центром. Местные риелторы оценивают стоимость аренды подобной недвижимости в £30 000–40 000 в месяц (40 000–53000 долларов).

Однако для Деппа важнее статуса стало желание быть незаметным. Он уже успел подружиться с жителями Вадгерста – его видели в мясной лавке, газетном киоске и на обычных прогулках с охранниками. Местная жительница Мэри сказала: "Должна признаться, что я его большая поклонница, несмотря на некоторые вещи, которые о нем появились во время судебных процессов. Но ни один из нас не идеален, даже Джонни Депп. Если я его снова увижу, то обязательно сделаю с ним селфи, уверена, что он не будет против".

Ее сосед Фрэнк добавил: "Никто его не беспокоил. Он уже бывал в этой местности раньше, поэтому для нас это не является чем-то чрезвычайным. Он кажется очень приятным, простым парнем, и я думаю, что пребывание в Восточном Сассексе пойдет ему на пользу".

По словам источника, Джонни Депп влюбился в эту местность еще раньше – благодаря близкой дружбе с музыкантом Джеффом Беком. Во время пандемии Covid актер жил в его фермерском доме XVI века. После смерти Бека два года назад, Депп поддерживает связь с его вдовой Сандрой и часто навещает ее. Эта дружба, а также изоляция, которую он почувствовал от мира во время судебных процессов, сыграли ключевую роль в выборе Восточного Сассекса.

Актер сознательно избегал модного Котсуолдса – района, где поселились десятки звезд, среди которых Эллен Де Дженерес, Лили Аллен, Кейт Уинслет и Хью Грант. По словам источников, Депп не хотел быть частью так называемой "пробужденной элиты", которая, по его мнению, могла осудить его из-за прошлого.

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