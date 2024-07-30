Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда 'Друзей' очень разозлилась. Фото

Американская актриса Дженнифер Энистон попала в необычный инцидент во время съемок "Утреннего шоу" в Нью-Йорке. Звезду "Друзей" облили "нефтью", когда она снимала себя на смартфон, рассказывая о протесте.

Видео дня

После того, как героиню шоу замазали черной жидкостью, она выглядела разъяренной. На ролике ENews, снятом закулисами, видно, как после инцидента Энистон ищет съемочную группу со злым выражением лица.

В начале июля Дженнифер подтвердила, что создатели "Утреннего шоу" приступили к производству 4 сезона, сделав снимок, на котором она с коллегами Риз Уизерспун и Тигом Нотаро. На первом фото каждый из них держал свою визитную карточку, будто счастлив вернуться к своим ролям, а на втором был изображен сценарий знаменитости для предстоящего сезона, пишет People.

Сюжет сериала вращается вокруг ведущих новостей и их личной и профессиональной жизни. Впервые "Утреннее шоу" вышло на экраны в 2019 году. С этого времени драма получила 50 номинаций на награды. Энистон также получила награду SAG за роль ведущей Алекс в 2020 году.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в сети завирусилось видео с Тиной Кароль, которая делает растяжку в купе "Укрзалізниці": "Это шедевр!"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!