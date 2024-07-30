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Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
4,0 т.
Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда 'Друзей' очень разозлилась. Фото

Американская актриса Дженнифер Энистон попала в необычный инцидент во время съемок "Утреннего шоу" в Нью-Йорке. Звезду "Друзей" облили "нефтью", когда она снимала себя на смартфон, рассказывая о протесте.

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После того, как героиню шоу замазали черной жидкостью, она выглядела разъяренной. На ролике ENews, снятом закулисами, видно, как после инцидента Энистон ищет съемочную группу со злым выражением лица.

Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото
Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото
Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото

В начале июля Дженнифер подтвердила, что создатели "Утреннего шоу" приступили к производству 4 сезона, сделав снимок, на котором она с коллегами Риз Уизерспун и Тигом Нотаро. На первом фото каждый из них держал свою визитную карточку, будто счастлив вернуться к своим ролям, а на втором был изображен сценарий знаменитости для предстоящего сезона, пишет People.

Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото
Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото

Сюжет сериала вращается вокруг ведущих новостей и их личной и профессиональной жизни. Впервые "Утреннее шоу" вышло на экраны в 2019 году. С этого времени драма получила 50 номинаций на награды. Энистон также получила награду SAG за роль ведущей Алекс в 2020 году.

Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото
Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото
Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу: звезда "Друзей" очень разозлилась. Фото

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