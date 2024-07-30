"Это шедевр!" В сети завирусилось видео с Тиной Кароль, которая делает растяжку в купе "Укрзалізниці"
Видео с тренировкой певицы Тины Кароль в поезде "Укрзалізниці" разорвало сеть из-за скетча блогера-юмориста и основателя YouTube-канала Room Factory Максима Старосвитского. Он сделал небольшую нарезку из занятия йогой артистки и представил, каким бы оно было, будь в купе и другие путешественники.
На видео, опубликованном блогером в Instagram, Тина Кароль во время тренировки нечаянно задевает ногами человека, который пытается пообедать. Как видно из эмоций Старосвитского, он шокирован ситуацией, но в дальнейшем пытается дойти до цели – нормально перекусить.
Так, сначала перед его лицом появляются ягодицы певицы, впоследствии она толочится ногами по его ногах, позже – нечаянно ногой выбрасывает бутерброд Максима в окно и напоследок – обливает водой и бьет коленом по голове.
"Когда выкупил не все купе", – подписал скетч юморист.
В Instagram видео собрало уже более 5 млн просмотров, а в TikTok – 165 тысяч.
На пародию отреагировала сама Тина Кароль и перерепостила к себе в InstaStories видео, подписав его "Все, утро смеха!"
"Репост! Топ", – написала певица в комментариях. Впоследствии Старосвитский ответил на реакцию и предложил коллаборацию, чем якобы оскорбил своего друга. "То есть другу ответить на разрывной коммент ты не хотел? А как написала Тина Кароль, так ты сразу побежал на коллабы, съемки, фильмы… Я все понял", – пошутил тот.
Видео облетело все соцсети, включая X, где интернет-пользователи назвали его шедевром:
- "Считаю, что это шедевр".
- "Крикнул" [от смеха].
- "До слез".
- "Приблизительно так я себе это представлял после просмотра ее оригинального ролика".
- "Какой гений это придумал".
- "Укрзалізниця" уже не та".
Ранее OBOZ.UA писал, что в сети завирусилось видео, как украинских молодоженов спасали от жары в день свадьбы. В этот день температура воздуха поднялась до 37 градусов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!