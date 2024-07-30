'Это шедевр!' В сети завирусилось видео с Тиной Кароль, которая делает растяжку в купе 'Укрзалізниці'

Видео с тренировкой певицы Тины Кароль в поезде "Укрзалізниці" разорвало сеть из-за скетча блогера-юмориста и основателя YouTube-канала Room Factory Максима Старосвитского. Он сделал небольшую нарезку из занятия йогой артистки и представил, каким бы оно было, будь в купе и другие путешественники.

Видео дня

На видео, опубликованном блогером в Instagram, Тина Кароль во время тренировки нечаянно задевает ногами человека, который пытается пообедать. Как видно из эмоций Старосвитского, он шокирован ситуацией, но в дальнейшем пытается дойти до цели – нормально перекусить.

Так, сначала перед его лицом появляются ягодицы певицы, впоследствии она толочится ногами по его ногах, позже – нечаянно ногой выбрасывает бутерброд Максима в окно и напоследок – обливает водой и бьет коленом по голове.

"Когда выкупил не все купе", – подписал скетч юморист.

В Instagram видео собрало уже более 5 млн просмотров, а в TikTok – 165 тысяч.

На пародию отреагировала сама Тина Кароль и перерепостила к себе в InstaStories видео, подписав его "Все, утро смеха!"

"Репост! Топ", – написала певица в комментариях. Впоследствии Старосвитский ответил на реакцию и предложил коллаборацию, чем якобы оскорбил своего друга. "То есть другу ответить на разрывной коммент ты не хотел? А как написала Тина Кароль, так ты сразу побежал на коллабы, съемки, фильмы… Я все понял", – пошутил тот.

Видео облетело все соцсети, включая X, где интернет-пользователи назвали его шедевром:

"Считаю, что это шедевр".

"Крикнул" [от смеха].

"До слез".

"Приблизительно так я себе это представлял после просмотра ее оригинального ролика".

"Какой гений это придумал".

"Укрзалізниця" уже не та".

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