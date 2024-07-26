"Дуэт музыкальных гениев". Jerry Heil и победители Евровидения 2024 Nemo объединили свои хиты и поразили сеть
Украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса Евровидение 2024 Nemo удивили поклонников новым звучанием своих хитов. Исполнители объединили песню украинки "Virgin Maria" и победный трек швейцарцев "The Code". В результате получилась чувственная композиция, поразившая слушателей.
Артисты записали совместное видео, на котором показан процесс создания "Maria Code". На ролике можно увидеть, как участники Евровидения играют на фортепиано, а их голоса звучат в унисон. Под постом Jerry Heil фанаты звезд поделились впечатлениями:
- "Двое музыкальных гениев нашего времени".
- "Могу я любить это еще больше? Вы оба излучаете одинаковую энергию и очень хорошо подходите друг другу в музыкальном плане".
- "Вы оба прекрасно поете".
- "Словно птички поют, но никого не замечают, только их пение разносится на много километров вокруг, и вонзается в душу каждого, кто слышит".
- "Вы так хорошо гармонируете".
- "К чему же хорошо вы поете, сложно передать те мурашки которые прошлись по мне во время этого видео! Мега круто".
- "Этот дуэт просто супер. Надеюсь, вы оба напишете общую песню".
Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса Евровидения 2024 Nemo выступили на швейцарском музыкальном фестивале Luzern Live. Исполнители исполнили песню Virgin Maria из нового альбома украинки. Видео – смотрите в нашем материале.
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