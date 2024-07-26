'Дуэт музыкальных гениев'. Jerry Heil и победители Евровидения 2024 Nemo объединили свои хиты и поразили сеть

Украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса Евровидение 2024 Nemo удивили поклонников новым звучанием своих хитов. Исполнители объединили песню украинки "Virgin Maria" и победный трек швейцарцев "The Code". В результате получилась чувственная композиция, поразившая слушателей.

Видео дня

Артисты записали совместное видео, на котором показан процесс создания "Maria Code". На ролике можно увидеть, как участники Евровидения играют на фортепиано, а их голоса звучат в унисон. Под постом Jerry Heil фанаты звезд поделились впечатлениями:

"Двое музыкальных гениев нашего времени".

"Могу я любить это еще больше? Вы оба излучаете одинаковую энергию и очень хорошо подходите друг другу в музыкальном плане".

"Вы оба прекрасно поете".

"Словно птички поют, но никого не замечают, только их пение разносится на много километров вокруг, и вонзается в душу каждого, кто слышит".

"Вы так хорошо гармонируете".

"К чему же хорошо вы поете, сложно передать те мурашки которые прошлись по мне во время этого видео! Мега круто".

"Этот дуэт просто супер. Надеюсь, вы оба напишете общую песню".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса Евровидения 2024 Nemo выступили на швейцарском музыкальном фестивале Luzern Live. Исполнители исполнили песню Virgin Maria из нового альбома украинки. Видео – смотрите в нашем материале.

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