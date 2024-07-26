УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Дуэт музыкальных гениев". Jerry Heil и победители Евровидения 2024 Nemo объединили свои хиты и поразили сеть

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
225
'Дуэт музыкальных гениев'. Jerry Heil и победители Евровидения 2024 Nemo объединили свои хиты и поразили сеть

Украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса Евровидение 2024 Nemo удивили поклонников новым звучанием своих хитов. Исполнители объединили песню украинки "Virgin Maria" и победный трек швейцарцев "The Code". В результате получилась чувственная композиция, поразившая слушателей.

Видео дня

Артисты записали совместное видео, на котором показан процесс создания "Maria Code". На ролике можно увидеть, как участники Евровидения играют на фортепиано, а их голоса звучат в унисон. Под постом Jerry Heil фанаты звезд поделились впечатлениями:

  • "Двое музыкальных гениев нашего времени".
  • "Могу я любить это еще больше? Вы оба излучаете одинаковую энергию и очень хорошо подходите друг другу в музыкальном плане".
  • "Вы оба прекрасно поете".
  • "Словно птички поют, но никого не замечают, только их пение разносится на много километров вокруг, и вонзается в душу каждого, кто слышит".
  • "Вы так хорошо гармонируете".
  • "К чему же хорошо вы поете, сложно передать те мурашки которые прошлись по мне во время этого видео! Мега круто".
  • "Этот дуэт просто супер. Надеюсь, вы оба напишете общую песню".
"Дуэт музыкальных гениев". Jerry Heil и победители Евровидения 2024 Nemo объединили свои хиты и поразили сеть

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса Евровидения 2024 Nemo выступили на швейцарском музыкальном фестивале Luzern Live. Исполнители исполнили песню Virgin Maria из нового альбома украинки. Видео – смотрите в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!