ДТП с 'Пташкой': героиня 'Азовстали' рассказала, чем закончилась история с таксистом и почему она отказалась от компенсации

Украинский парамедик Екатерина Полищук, более известная под позывным "Пташка", обнародовала новые детали ДТП, которое произошло с ней накануне в столице. Защитница уверяет: серьезных последствий для здоровья нет, а ее главным требованием к сервису такси остается разбор ситуации и гарантии, что подобное больше не повторится с другими пассажирами.

"Обновление по состоянию дел: "Уклон" на контакте, пообещали с водителем разобраться, от компенсации я отказалась, потому что повреждения незначительные, и больше меня интересует, чтобы они изучили ситуацию и она больше не повторилась с другими", – написала Полищук в InstaStories, отметив, что деньги не компенсируют пережитого стресса.

OBOZ.UA обращался в Uklon за комментарием, однако служба такси оставила запрос без ответа.

Что известно об инциденте

ДТП произошло в ночь на 7 сентября, когда Полищук возвращалась домой во время отпуска в столице. Она сидела на заднем сиденье такси и, как призналась позже, не была пристегнута. Автомобиль, двигаясь по ровному участку дороги, врезался в забор примерно в полукилометре от дома парамедика.

"Пташка" отметила, что серьезных травм не получила: "Кости целые, голова кружится, ушибы болят, ноготь надорван". Полищук добавила, что вместе с подругой пережила сильный стресс, а после аварии водитель прежде всего проверял состояние машины, не поинтересовавшись здоровьем пассажирок.

"Что с водителем – непонятно. После ДТП я и моя подруга его не интересовали. Только состояние авто. Поэтому мы просто в крайне возбужденном состоянии сознания пошли домой пешком", – объяснила она. В обращении к сервису Uklon парамедик призвала провести работу с водителями, чтобы избежать подобных случаев.

