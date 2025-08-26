DREVO впервые отреагировал на скандал из-за его хита 'Смарагдове небо'

Украинский певец Максим Деревянчук, более известный аудитории под псевдонимом DREVO, впервые высказался о скандале, который разгорелся вокруг его трека "Смарагдове небо". По словам артиста, он довольно спокойно отреагировал на критику со стороны старшего коллеги по сцене Евгения Галича, а вот настоящим удивлением для него стала поддержка от Тины Кароль.

Об этом исполнитель заявил в комментарии "Нашому радіо". Он отметил, что не связывался ни с кем из знаменитостей после инцидента.

Во время эфира ведущая поинтересовалась у DREVO, как он отреагировал на то, что 41-летний исполнитель не был в восторге от его композиции "Смарагдове небо". Певец коротко ответил: "Ну это же Женя Галич". Он добавил, что даже не думал над тем, чтобы отвечать на слова музыканта.

А вот реакция Тины Кароль на скандал стала приятным удивлением для DREVO. Как признался 23-летний певец, он не ожидал, что артистка станет на его сторону.

"Тина Кароль – вот это уже прикольно. Это было неожиданно, если честно. Знаете, как приятно, когда звучит слово DREVO от Тины Кароль? На самом деле я уже говорил, что Тина Кароль – икона нашей эстрады. И, безусловно, с самого детства в моей голове это был самый яркий образ женщины в шоу-бизнесе", – высказался артист.

Напомним, что скандал с песней "Смарагдове небо" разгорелся после участия Евгения Галича в шоу "Критиканы". Ведущий и исполнитель начали обсуждать творчество молодых украинских артистов и вспомнили трек DREVO. Сетью активно начал распространяться фрагмент, где Галич отметил, что, по его мнению, в композиции есть только один удачный хук: "Я иногда слушаю песню, вот "Смарагдове небо", например. Песня, которая не могла быть неуслышанной. Я знаю "смарагдове небо" и все. Вот это типа хучок. Я не понимаю, что дальше. Я думаю: "Надо послушать всю песню". Это д*ерьмо. Припев классный, все, в песне больше ничего нет".

На такое заявление коллеги отреагировала Тина Кароль. Она отметила, что каждый артист должен сосредотачиваться исключительно на развитии своего творчества и не высказываться о деятельности других.

Как отметил Евгений Галич в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA, он совсем не ожидал, что его слова в проекте вызовут такую бурную реакцию. Он подчеркнул, что никоим образом не хотел обидеть DREVO, а лишь пытался донести собственное мнение о творчестве молодых звезд отечественной сцены.

"Я не имею никаких негативных мыслей или отношения к DREVO. Наоборот, я уважаю каждого, кто работает над украинской музыкой и ищет себя. Прошу прощения, если каким-то образом я оскорбил исполнителя, мог подобрать другие слова. Однако моя личная позиция такова: хочу, чтобы мы все двигались в сторону качественной музыки, глубокой и честной, а не только построенной на ярком хук-рефрене. Это мое видение, я имею на него право", – подчеркнул знаменитость.

