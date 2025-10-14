Во временно оккупированном Донецке разгорелась настоящая драма – из серии тех, что могли бы называться "трагедии Z-реальности". Местного тиктокера Кирилла Сириуса – друга самопровозглашенной "королевы ДНР" Алины Андриевской – российские пропагандисты обвинили в "измене" после того, как он якобы "подсветил" позиции российских войск возле супермаркета "Сигма" (бывший украинский "Ашан").

11 октября в городе прогремели взрывы, после которых "Сигма" вспыхнула ярче, чем любой контент Сириуса в TikTok. Российская техника, припаркованная рядом, сгорела вместе с торговым центром, который оккупанты когда-то отжали у украинского бизнеса. Как оказалось, за несколько дней до инцидента блогер снял видео прямо возле гипермаркета, где в кадр попала военная техника, пишет украинский журналист Денис Казанский, который назвал это "настоящей драмой".

Более того, россиянин даже озвучил точные координаты объекта: 113-114 км трассы Н-20 "Мариуполь – Славянск – Донецк". Теперь, когда объект уничтожен, россияне в истерике ищут виновного – и, конечно, нашли его не среди своих оккупантов, а среди блогера и украинцев.

В российских пабликах разразилась волна гнева: Сириуса называют "идиотом", "предателем" и "пособником врага". Оказалось, что даже "борцы с англосаксами" имеют свои комические противоречия – ведь одним из тех, кто теперь обещает "наказать" Кирилла, стал не кто иной, как британский пропагандист Грэм Филлипс. То есть британец в Донецке угрожает донецкому блогеру – и все это под лозунгами "борьбы с Западом".

Россияне уже устроили "суд чести" для тиктокера, призывая привлечь его к ответственности за "слив координат врагу".

"Даже если бы в ролике Кирилла не было военной техники, то в его ролике было показано так много картинок, информации из гипермаркета... и все это было полезно врагу. Кирилл все равно еб*нный идиот, и если выяснится, что он нарушил закон своим видео, он обязательно должен ответить за это", – пригрозили в пабликах.

Между тем местные жители подтверждали, что во время удара были слышны детонации – очевидно, от складов боеприпасов, которые россияне расположили рядом с гражданскими объектами. Один из очевидцев рассказал, что видел четыре дрона и слышал повторные взрывы уже после первоначального удара.

Сам же Сириус ранее "прославился" не контентом, а неудачными рекламами. Его "лучшими работами" стали продвижение цитат беглого президента Виктора Януковича ("Я ваши деньги не считаю...") в рамке с долларом и реклама пары актеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которых можно "заказать на праздник" за 3,5 тысячи рублей.

Ранее OBOZ.UA писал, что "королева ДНР" получила грамоту за то, что якобы помогает россиянам в войне против Украины. Своим "достижением" она похвасталась в сети.

