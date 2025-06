Дочь мэра Днепра Филатова вышла замуж и показала своего жениха. Фото со свадьбы

Екатерина Филатова, 30-летняя дочь мэра Днепра Бориса Филатова, сообщила радостную новость: она вышла замуж. Интересно, что чрезмерного внимания к своим отношениям и избраннику она не уделяет.

Первые эксклюзивные фотографии с церемонии и детали личной жизни невесты Екатерина опубликовала в своих Instagram Stories. Девушка показала обручальные кольца молодоженов, которые символизируют их новый статус, а также продемонстрировала себя в изысканном свадебном платье.

"Навсегда стартует сейчас", – трогательно подписала Екатерина один из снимков, передавая всю глубину своих эмоций после обмена обетами. Особое внимание привлекло единственное селфи с мужем, которое она лаконично, но тепло подписала: "Family".

Хотя девушка ранее тщательно оберегала приватность своих отношений и не показывала лицо своего избранника, на этот раз она сделала исключение. На одном из фото видно ее мужа крупным планом, однако в очках.

На данный момент точное место проведения свадьбы остается неизвестным. Екатерина также не уточнила, изменила ли она свою девичью фамилию. В ее социальных сетях по состоянию на сегодня указана девичья фамилия Филатова.

Ни сам мэр Днепра Борис Филатов, ни его жена Марина публично не поздравили свою единственную дочь со свадьбой.

Известно, что будущие супруги познакомились при довольно необычных обстоятельствах – на тренировке по тайскому боксу. Их история любви началась примерно полтора года назад. По словам Екатерины, в начале отношений ее будущий муж произвел на нее впечатление очень уверенного человека, тогда как он, со своей стороны, воспринял ее как "немного нелюдимую, но прикольную".

Екатерина Филатова напоминала о существовании избранника в феврале 2025 года, опубликовав размытое совместное фото ко Дню святого Валентина. Тогда она объяснила, что стремится сохранить приватность их отношений.

Предложение руки и сердца девушка получила еще в июле 2024 года. Это радостное событие она тогда также отметила в Instagram, опубликовав фотографию, на которой демонстрировала изящное обручальное кольцо от всемирно известного ювелирного бренда Tiffany, подписав снимок "It was always you".

Екатерина Филатова известна не только как дочь мэра, но и как активная путешественница. Ее Instagram пестрит фотографиями из разных уголков мира, что свидетельствует о ее любви к открытию новых мест и культур. В феврале 2025 года она посетила экзотическую Камбоджу, в марте наслаждалась красотой Вьетнама, а в мае ее путешествие привело во Францию. Там она побывала в знаменитой Опере Гарнье и посетила Музей Оранжери в Париже, где представлены шедевры импрессионистов и постимпрессионистов.

