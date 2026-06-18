Дочь Мелони мило растерялась на саммите G7: кто отец 9-летней девочки и почему премьер-министра Италии критикуют из-за нее. Видео

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла на саммит G7 вместе со своей девятилетней дочерью Джиневрой. Во время появления перед журналистами девочка всячески пыталась избежать внимания десятков камер, прячась за матерью и прикрывая лицо.

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Этот курьезный момент попал на видео медиа DWS и быстро разлетелся по сети. Джиневра стеснялась фотографов как во время спуска по трапу самолета, так и во время официальной встречи делегаций с Мелони.

На кадрах видно, что девочка постоянно держалась позади матери и пыталась не попадать в объективы камер. В какой-то момент премьер-министру даже пришлось взять дочь за руку и подвести её для приветствия с одним из политиков.

Стоит отметить, что Джиневра Джамбруно родилась в сентябре 2016 года. Её отцом является итальянский журналист и телеведущий Андреа Джамбруно. Джорджия Мелони развелась с ним в 2023 году после скандала, связанного с его сексистскими высказываниями в адрес женщин. С тех пор политик самостоятельно воспитывает дочь.

Несмотря на высокую должность, Мелони регулярно берет Джиневру с собой в зарубежные поездки. Ранее девочка сопровождала мать на саммите G20 на Бали, а также во время официального визита в Китай.

В частности, в 2025 году Мелони опубликовала в Instagram фото с Джиневрой и написала: "Моя самая большая сила. Всегда. Везде".

Впрочем, именно из-за присутствия дочери на международных поездках премьер-министр неоднократно становилась объектом критики. Особенно громкая дискуссия разгорелась в 2022 году, когда Мелони взяла шестилетнюю Джиневру на саммит G20 в Индонезии.

Тогда часть комментаторов считала, что ребенку не место на подобных мероприятиях. В частности, в одной из колонок итальянской прессы отмечалось, что премьер-министр должна была провести несколько дней на саммите без дочери и сосредоточиться исключительно на работе.

В ответ Мелони резко отреагировала на упреки. Она заявила, что имеет право сама решать, как воспитывать своего ребенка.

"Я имею право быть матерью так, как мне заблагорассудится, и я имею право сделать все, что в моих силах, для этой нации, не лишая Джиневеру матери", – написала тогда политик.

Позицию Мелони поддержали ряд итальянских политиков и медиа, которые подчеркнули, что материнство не должно становиться препятствием для женщин, занимающих высокие государственные должности.

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