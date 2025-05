Дмитрий Шевчук оказался на красной дорожке в Каннах рядом с дочерью Майкла Джексона

Во время закрытия 78-го Каннского кинофестиваля украинский продюсер и предприниматель Дмитрий Шевчук оказался на красной дорожке рядом с Пэрис Джексон – дочерью легендарного Майкла Джексона. Видео с этим моментом быстро распространилось в социальных сетях.

Видео дня

Шевчук получил профессиональную аккредитацию на фестиваль, представляя Украину в рамках Marché du Film - одного из самых влиятельных кинорынков мира. Его присутствие на событии стало символом растущей роли украинских культурных деятелей на международной арене.

"Это не о статусе или светской жизни. Это о том, чтобы Украина звучала на культурных площадках мира. Сегодня это наш информационный фронт", – комментирует Дмитрий.

Кто такой Дмитрий Шевчук?

Дмитрий Шевчук – украинский продюсер, образовательный предприниматель и основатель международной школы французского языка ATFrenchies, которая объединяет более 100 000 учеников из разных стран. Он также известен как продюсер образовательных программ для украинцев во время войны и медиапроектов с американскими инфлюенсерами.

Главное событие Каннского фестиваля 2025 года

В этом году Золотую пальмовую ветвь получил иранский режиссер-диссидент Джафар Панахи за фильм "Простой случай" (It Was Just an Accident). Лента, снятая без официального разрешения в Иране, является политическим триллером, критикующим притеснения и цензуру в стране. Победа Панахи стала символом борьбы за свободу слова и художественного самовыражения.