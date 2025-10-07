Ди Каприо игнорирует, а другие осторожно отказывают: Гресь раскрыла правду о переписке с мировыми звездами об Украине

Пиарщица и общественный деятель Ярослава Гресь рассказала, как мировые знаменитости реагируют на личные сообщения, что касаются Украины. По ее словам, довольно много селебрити пытаются вежливо отказать в каком-то сотрудничестве, а некоторые, как например актер Леонардо Ди Каприо, вообще не выходит на связь.

Как отметила журналистка, она очень надеялась, что получит ответ от звезды "Титаника", однако этого, к сожалению, так и не произошло. Об этом она рассказала в подкасте "Пряма червона".

"Мы писали Ди Каприо много раз, но он же поддерживает экологические темы. Есть звезды, которые очень сфокусированы", – поделилась пиарщица.

По словам Ярославы Гресь, хотя ей и не удавалось установить контакт с большим количеством знаменитостей, она не была ни в ком разочарована. Дело в том, что селебрити ведут себя очень осторожно в переписках, и нередко говорят о поддержке Украины.

"Понимаете, они очень вежливые. Даже если тебе отказывают, то это будет или просто отсутствие ответа, что ты можешь трактовать как отказ, или как-либо. Или ты получаешь очень вежливое письмо, что мы болеем всем сердцем за вас", – отметила общественный деятель.

Украинские корни Леонардо Ди Каприо

Несмотря на то, что сейчас актер игнорирует сообщения относительно Украины, ранее публично говорил о своем происхождении. В 2016 году, когда звезда получил "Оскар" за роль в фильме "Выживший", на одном из ток-шоу он сказал: "У меня украинские, а точнее одесские, корни. Можно сказать, что я наполовину одессит".

Оказалось, что бабушка Леонардо Ди Каприо – Елена Степановна Смирнова – до революции 1917 года жила в Одессе, откуда ее родители бежали в Германию от гнета послереволюционной действительности и гражданской войны. Там она вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена. В 1955 году семья эмигрировала в США, где в 1974-м и родился актер.

Кстати, в 2023-м Леонардо Ди Каприо пожертвовал значительную сумму денег в фонд первой леди Елены Зеленской. Средства были направлены на помощь украинским детям, которые больше всего пострадали в результате полномасштабной войны.

