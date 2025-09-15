Дэвид Аксельрод впервые после ранения вышел в свет: как он выглядит после исчезновения на два года

Украинский певец Дэвид Аксельрод полностью исчез из публичного пространства после того, как получил серьезную травму во время службы в ТРо. В течение двух лет артист не выходил на связь с поклонниками, более того, поставил творческую карьеру на паузу, однако теперь наконец вышел в свет.

Исполнитель посетил концерт "Мій Music Hall", который создала его жена, продюсер Елена Мозговая. За кулисами шоу он пообщался с ведущей проекта "Тур зірками" и подробнее рассказал, почему исчез из инфопространства.

"Я сказал себе, что спою, когда победим. Волонтерить и помогать делать так, чтобы мы имели шансы побеждать россиян, – это истощает. Конечно, я не говорю, что вспотел или еще что-то. Понятно, что ребятам, которые в окопах, гораздо сложнее. Но я стараюсь делать, что от меня зависит", – высказался певец.

По словам Дэвида Аксельрода, он хочет исполнять песни, от которых слушатели будут радоваться. Однако во время войны у него, как и у большинства украинцев, совсем другое настроение. Артист подчеркнул, что не может петь, когда "люди страдают".

Как признался певец, из-за паузы в карьере его заработки значительно уменьшились, однако он все равно не покинул индустрию музыки. Дэвид Аксельрод помогает Елене Мозговой организовывать концерты, в частности, определенный доход приносят роялти с композиций.

Что известно о ранении певца

Последний раз артист выходил на связь в своем Instagram в 2023 году. Дэвид Аксельрод обнародовал ролик, где в военной форме спел композицию, слова которой написала его жена Елена Мозговая. Долгое время поклонников исполнителя интересовало, куда он исчез, однако молчание на эту тему продюсер нарушила только летом этого года.

Оказалось, что с первых месяцев большой войны певец присоединился к рядам территориальной обороны. В 2022-м он получил серьезную травму колена.

"У Дэвида сейчас реабилитация. У него было несколько реабилитаций. Но альбом с симфоническим оркестром пишется, хоть и медленно. Как-то все получится, но надо сделать так, чтобы на физическом уровне все было ок", – рассказала Елена Мозговая.

Продюсер отметила, что травмированное колено беспокоило Дэвида Аксельрода и раньше. Однако во время службы в ТРо он неудачно приземлился, что значительно ухудшило ситуацию. И все же, несмотря на ранение, артист не прекращал волонтерскую и общественную деятельность.

Уже в сентябре Елена Мозговая сообщила, что реабилитация Дэвида Аксельрода подходит к концу. Он даже примет участие в концерте памяти легендарного композитора Николая Мозгового, где исполнит его композицию "Захисники".

