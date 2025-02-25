День рождения Леси Украинки: как сложилась жизнь ее названной дочери и что известно о потомках легендарной писательницы

25 февраля Украина отмечает день рождения Леси Украинки – выдающейся поэтессы, драматургины и переводчицы. Ее творчество вошло в сокровищницу мировой литературы, а фигура остается символом несокрушимости духа. Однако жизнь Ларисы Петровны Косач была не только полна борьбы с болезнью и творческих свершений, но и любви и заботы о близких. Одной из таких страниц ее жизни стало названое материнство.

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Леся Украинка и ее муж Климент Квитка не имели своих детей, однако воспитывали названую дочь Марию Собиневскую, отмечает "Высокий замок". Девочка сначала жила в семье Карповых, близких к Клименту. Когда в воспитании ребенка возникли трудности, Леся взяла его под свою опеку. OBOZ.UA подробнее расскажет о ней.

Поэтесса учила Марусю читать, писать, помогала с арифметикой и иностранными языками, вместе занимались вышивкой и росписью писанок. Она также заботилась о ее обучении, оплачивая его за свой счет. После переезда семьи на Кавказ Мария закончила там гимназию с золотым знаком.

После смерти Леси Украинки Мария осталась жить в России, стала телеграфисткой, вышла замуж за мужа по фамилии Бешкуров и родила 11 детей. Она хотела назвать одну из дочерей Лесей, но муж возразил, опасаясь, что это станет для жены постоянным напоминанием о ее названной матери. Несмотря на это, перед смертью Мария завещала своим детям почтить память Леси Украинки и поклониться ее могиле.

Почему у Леси Украинки не было собственных детей

Отсутствие биологических детей у Леси Украинки остается предметом дискуссий. Некоторые исследователи считают, что это было ее сознательное решение из-за состояния здоровья. Поэтесса страдала туберкулезом костей, а впоследствии заразилась легочной формой этой болезни, что делало беременность крайне опасной.

В частности, в его творчестве поднимается тема ответственности больного человека перед будущими поколениями. К примеру, в драме "Голубая роза" рассматриваются вопросы наследственных болезней. В то же время, в письмах самой Леси Украинки нет прямых упоминаний о ее желании или нежелании иметь детей. Эти мысли высказала автор литературного блога "Шева, Леся и Франко" Дарья Романская.

Потомки Леси Украинки сегодня

Прямых потомков Ларисы Косач-Квитки не было, но ее родные сестры оставили после себя потомков, утверждает "Суспільне культура". В Швейцарии проживает Роберто Гааб – внучатый племянник Леси Украинки, внук ее сестры Оксаны Косач-Шимановской. В США живет Ольга Лутон-Петрова, которая является внучатой племянницей поэтессы и внучкой Изидора Косач-Борисовой.

Информация о потомках других сестер и братьях писательницы частично потеряна. Известно, что младший брат Николай Косач был единственным родственником, похороненным в Колодяжном. Он умер в 1937 году, оставив после себя память, однако его потомки не сохранились.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети появилась очищенная запись голоса Леси Украинки. Она в 1908 году напевала фольклорную мелодию, но намеренно повредила готовую работу.

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