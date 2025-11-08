'Делала все для него': Светлана Билоножко раскрыла, почему ушла из театра ради мужа и жалеет ли о своем решении

Народная артистка Украины Светлана Билоножко откровенно призналась, что в свое время отказалась от карьеры в театре оперетты ради своего мужа, эстрадного исполнителя Виталия Билоножко. Как объяснила певица, она всегда ставила любимого на первое место и хотела сделать для него все как можно лучше, поэтому без лишних раздумий решилась на этот шаг.

Сферу деятельности Светлана Билоножко сменила после того, как впервые исполнила с избранником дуэтную композицию, которая очень понравилась аудитории. Об этом она рассказала в интервью Алексею Суханову.

"Виталий был у меня главным. Мы попробовали спеть в дуэте и нас засыпали письмами на телевидении, настолько понравилось людям. И он говорит: "Вспомни, ты же работала в театре оперетты". А у нас гастроли были по 4 месяца, поэтому он сказал: "Светлана, или театр, или давай сменим работу", – поделилась артистка.

Именно в тот момент Светлане Билоножко предложили пройти конкурсный отбор на телевидение. Она согласилась на это предложение и смогла устроиться на работу.

"Я перевелась на телевидение ради него (Виталия Билоножко. – Ред.). Мы пели в дуэте, все было хорошо, а потом Виталий предлагал мне сольные партии. Я делала все для него, чтобы ему было хорошо. Мне так хотелось, чтобы мой муж был на высоте. Я уступала", – рассказала исполнительница.

Светлана Билоножко не стала скрывать: оглядываясь в прошлое, сожалеет, что не реализовала себя на сцене театра. Она бы и сейчас не отказалась от предложения сыграть в какой-то постановке.

"В театре я не поиграла. Жалею об этом. Я даже сейчас думаю, если бы мне предложили, то попробовала бы", – добавила знаменитость.

