ТЕТ раскрыл имя новой ведущей патриотического шоу 'Я люблю Украину': что о ней известно

Телеканал ТЕТ объявил новое имя ведущей патриотического шоу "Я люблю Украину", которое продолжается еще с 2009 года, хоть с перерывами. Теперь вместо актрисы Ксении Мишиной, которая была ведущей в течение четырех сезонов, программу будет вести ее коллега Дарья Петрожицкая.

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Новость сообщил телеканал на официальной странице в Instagram. Отметим, что капитаны команд остались без изменений: Юрий Ткач и Александр Педан.

"Любимое шоу "Я люблю Украину" встречает новую ведущую – волшебную и энергичную Дарью Петрожицкую. Актриса, отныне и ведущая, которая вместе с Александром Педаном, Юрием Ткачем и звездными командами будет открывать для нас уникальные традиции, неожиданные факты и несгибаемый дух нашей мамы Украины", – отметили представители ТЕТ.

Что известно о Дарье Петрожицкой

Дарья Петрожицкая родилась 31 мая 1991 года. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, после чего работала в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. Актриса также получила звание заслуженной артистки Украины.

Широкой аудитории она известна благодаря своим ролям в сериалах "Папик", "Янтарные копы", "Ночной скорый", "Домик на счастье" и других. В 2024 году актриса исполнила главные роли в фильмах "Две сестры" и "Табун".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ксения Мишина комментировала свое увольнение с ТЕТ на фоне громкого скандала с русским языком. Телеведущая сообщила, что "сделала все, что было в ее силах".

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