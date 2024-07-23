Что за мем Камалы Харрис 'кокосовая пальма' и почему он завирусился в сети. Фото

Стремительно растущая популярность Камалы Гаррис в соцсетях дает о себе знать, ведь пользователи показывают свою приверженность кандидату в президенты США, создавая новые мемы. В частности, одним из вирусных приколов, ассоциирующих с политиком, стала "кокосовая пальма". Даже ее однопартийщики не упускают возможность пошутить.

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Как сообщает NY Post, "кокосовый" мем возник благодаря речи Харрис в мае 2023 года. Тогда вице-президент приводила к присяге членов Инициативы Белого дома по продвижению образовательного равенства, совершенства и экономических возможностей для латиноамериканцев.

Во время выступления Камала пыталась объяснить необходимость инвестиций в будущее поколение граждан Америки, упомянув слова ее матери – "ничего не может существовать без предшественника". "Я не знаю, что с вами, молодые люди, вы думаете, что просто упали с кокосовой пальмы?" – зацитировала Харрис слова мамы, засмеявшись. 12-секундное видео одра стало вирусным и разлетелось на мемы. Поэтому пользователи "подняли архивы" и нашли забавные картинки с прошлого года.

К флешмобу присоединился гавайский сенатор Брайан Шац, поделившись фотографией, на которой он собирает кокосы с дерева, с подписью: "Госпожа вице-президент, мы готовы помочь". Губернатор штата Колорадо Джаред Порис опубликовал смайлики в виде кокоса, пальмы и флага США.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о Камале Харрис: в 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США.

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