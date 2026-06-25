Чем владеет новый "Холостяк", который хвастался судоходным бизнесом, и почему он на самом деле развелся: 6 объектов недвижимости, но не новая машина

38-летний баскетболист и предприниматель Вячеслав Кравцов стал главным героем 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Несмотря на то, что в анонсах шоу спортсмен пока остается довольно загадочной фигурой, некоторые подробности о его жизни и состоянии уже удалось выяснить.

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OBOZ.UA узнал, чем владеет спортсмен-предприниматель, решивший найти свою любовь на глазах у всей страны. В промороликах Кравцов рассказывает, что после спортивной карьеры развивает собственный бизнес в сфере морской логистики и инвестирует в крупные суда. При этом государственные реестры позволяют составить более полную картину об активах будущего "холостяка".

Бизнес и доля в компании

Согласно данным реестров, Вячеслав Кравцов владеет 52% корпоративных прав в компании, занимающейся общественным питанием. Вероятно, речь идет о семейном бизнесе, где спортсмен является мажоритарным владельцем.

Кроме того, ранее сам Кравцов заявлял, что занимается морской логистикой, однако эту информацию выяснить не удалось.

Шесть объектов недвижимости в Киеве и Одессе

В собственности нового героя "Холостяка" находится шесть объектов недвижимости. Среди них – жилье в престижных районах Киева и Одессы:

дом на улице Алексея Маркевича в Одессе в центре города, в пешей доступности от Морского вокзала;

квартира и, вероятно, подсобное помещение на улице Ивана Фунтового в Одессе в советском доме;

две квартиры в одном доме на Французском бульваре в Одессе;

квартира в ЖК "Новопечерский квартал" на Печерске в Киеве.

Стоит отметить, что недвижимость на Французском бульваре является одной из самых дорогих и престижных в Одессе, расположенной рядом с морем и с видом на само море. Также жилье в Киеве расположено в центральной части столицы, недалеко от делового квартала Печерска.

На чем ездит новый "Холостяк" и штрафы за вождение

В настоящее время в собственности спортсмена находится автомобиль Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 года выпуска. Подержанный автомобиль был зарегистрирован на Кравцова в сентябре 2017 года после перерегистрации на нового владельца. Речь идет о черном купе премиум-класса, которое сейчас стоит от 20 до 30 тысяч долларов.

Ранее баскетболист также владел BMW X5 2007 года выпуска, однако в настоящее время этот автомобиль уже не находится в его собственности.

В частности, за последние годы на имя Кравцова было зафиксировано девять штрафов за нарушение правил дорожного движения. Среди них – нарушение правил парковки.

Благотворительная деятельность

Помимо бизнеса и спорта, Вячеслав Кравцов занимается благотворительностью. Он является учредителем благотворительного фонда "Благотворительный фонд Кравцова", созданного еще в 2018 году. Согласно КВЭД, фонд специализируется на помощи беженцам, переселенцам, бездомным, а также детям и подросткам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Развод после почти пяти лет брака

Не менее интересна и личная история нового героя реалити-шоу. Из судебных документов известно, что именно Кравцов выступил инициатором расторжения брака с Элиной Руденко, обладательницей титулов "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015". Иск в суд он подал в июне 2024 года.

В материалах дела отмечается, что супруги утратили взаимопонимание, имели разные взгляды на семейную жизнь и ведение хозяйства, не проживали вместе и не поддерживали брачные отношения.

Кроме того, спортсмен просил суд не предоставлять сторонам срок для примирения, поскольку, по его словам, попытки сохранить семью были предприняты еще до подачи иска, а сам брак существовал лишь формально.

Известно, что Кравцов и его жена состояли в браке с 30 ноября 2019 года. Официально брак был расторгнут 11 сентября 2024 года.

В настоящее время баскетболист воспитывает дочь Мелиссу, которая родилась в 2021 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вячеслав Кравцов впервые прокомментировал скандал, связанный с игрой в московском баскетбольном клубе, и объяснил, как оказался в РФ.

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