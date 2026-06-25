УкраїнськаУКР
русскийРУС

Чем владеет новый "Холостяк", который хвастался судоходным бизнесом, и почему он на самом деле развелся: 6 объектов недвижимости, но не новая машина

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
5 минут
51
Что известно об имуществе и разводе Вячеслава Кравцова
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

38-летний баскетболист и предприниматель Вячеслав Кравцов стал главным героем 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Несмотря на то, что в анонсах шоу спортсмен пока остается довольно загадочной фигурой, некоторые подробности о его жизни и состоянии уже удалось выяснить.

OBOZ.UA узнал, чем владеет спортсмен-предприниматель, решивший найти свою любовь на глазах у всей страны. В промороликах Кравцов рассказывает, что после спортивной карьеры развивает собственный бизнес в сфере морской логистики и инвестирует в крупные суда. При этом государственные реестры позволяют составить более полную картину об активах будущего "холостяка".

Вячеслав Кравцов стал главным героем 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк"

Бизнес и доля в компании

Согласно данным реестров, Вячеслав Кравцов владеет 52% корпоративных прав в компании, занимающейся общественным питанием. Вероятно, речь идет о семейном бизнесе, где спортсмен является мажоритарным владельцем.

Кроме того, ранее сам Кравцов заявлял, что занимается морской логистикой, однако эту информацию выяснить не удалось.

Кравцов заявлял, что занимается морской логистикой

Шесть объектов недвижимости в Киеве и Одессе

В собственности нового героя "Холостяка" находится шесть объектов недвижимости. Среди них – жилье в престижных районах Киева и Одессы:

  • дом на улице Алексея Маркевича в Одессе в центре города, в пешей доступности от Морского вокзала;
  • квартира и, вероятно, подсобное помещение на улице Ивана Фунтового в Одессе в советском доме;
  • две квартиры в одном доме на Французском бульваре в Одессе;
  • квартира в ЖК "Новопечерский квартал" на Печерске в Киеве.
Квартира на Французском бульваре
Местность, где расположен дом Кравцова возле Морского вокзала
Квартира в центре Киева

Стоит отметить, что недвижимость на Французском бульваре является одной из самых дорогих и престижных в Одессе, расположенной рядом с морем и с видом на само море. Также жилье в Киеве расположено в центральной части столицы, недалеко от делового квартала Печерска.

Какое недвижимое имущество имеет Кравцов.

На чем ездит новый "Холостяк" и штрафы за вождение

В настоящее время в собственности спортсмена находится автомобиль Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 года выпуска. Подержанный автомобиль был зарегистрирован на Кравцова в сентябре 2017 года после перерегистрации на нового владельца. Речь идет о черном купе премиум-класса, которое сейчас стоит от 20 до 30 тысяч долларов.

В настоящее время в собственности спортсмена находится автомобиль Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 года выпуска
Какое движимое имущество имеется у Кравцова.

Ранее баскетболист также владел BMW X5 2007 года выпуска, однако в настоящее время этот автомобиль уже не находится в его собственности.

В частности, за последние годы на имя Кравцова было зафиксировано девять штрафов за нарушение правил дорожного движения. Среди них – нарушение правил парковки.

Ранее баскетболист также владел BMW X5 2007 года выпуска

Благотворительная деятельность

Помимо бизнеса и спорта, Вячеслав Кравцов занимается благотворительностью. Он является учредителем благотворительного фонда "Благотворительный фонд Кравцова", созданного еще в 2018 году. Согласно КВЭД, фонд специализируется на помощи беженцам, переселенцам, бездомным, а также детям и подросткам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Вячеслав Кравцов занимается благотворительностью

Развод после почти пяти лет брака

Не менее интересна и личная история нового героя реалити-шоу. Из судебных документов известно, что именно Кравцов выступил инициатором расторжения брака с Элиной Руденко, обладательницей титулов "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015". Иск в суд он подал в июне 2024 года.

В материалах дела отмечается, что супруги утратили взаимопонимание, имели разные взгляды на семейную жизнь и ведение хозяйства, не проживали вместе и не поддерживали брачные отношения.

Ранее Кравцов состоял в отношениях с Элиной Руденко

Кроме того, спортсмен просил суд не предоставлять сторонам срок для примирения, поскольку, по его словам, попытки сохранить семью были предприняты еще до подачи иска, а сам брак существовал лишь формально.

Известно, что Кравцов и его жена состояли в браке с 30 ноября 2019 года. Официально брак был расторгнут 11 сентября 2024 года.

Кравцов и его жена состояли в браке с 30 ноября 2019 года

В настоящее время баскетболист воспитывает дочь Мелиссу, которая родилась в 2021 году.

У нового «Холостяка» есть дочь

Ранее OBOZ.UA писал, что Вячеслав Кравцов впервые прокомментировал скандал, связанный с игрой в московском баскетбольном клубе, и объяснил, как оказался в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

БаскетболШоу ХолостякреестрышоунедвижимостьзвездыСпортВячеслав Кравцов
Редакционная политика