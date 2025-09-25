Народная артистка Украины Елена Галл-Савальская, известная по ролям в театре и сериалах, рассказала о своем опыте работы над сериалом "Поймать Кайдаша". Она сыграла в телекартине одну из ролей – председателя сельсовета.

По словам актрисы, работа на съемках стала для нее настоящим испытанием. Об этом Алена Галл-Савальская рассказала в интервью OBOZ.UA.

Артистка признается, что работа в кино оказалась настоящим вызовом: "Каждый вечер звонила мужу из Киева и плакала: "Все, я еду домой!". Он: "Почему?" – "Потому что рядом с ними я ничего не умею!" Мне действительно так казалось, клянусь. Мне было непросто. Театр – это совсем другой язык. Как говорил один режиссер: "Надо говорить так громко, чтобы слышала бабушка в последнем ряду". Там все – эмоция, размах, крупные мазки. А кино требует другого – камерности, сдержанности".

Поддержку Галл-Савальская получила от коллеги Виталия Жданова, который играл Омелька Кайдаша (с этим актером ее связывают годы совместной работы в херсонском театре): "Я ему жаловалась: "Витя, я переиграю, мне стыдно. Что делать?" А он мне: "Молчи-молчи! Думаешь, у меня все с первого раза получалось? В "Киборгах" ребята тоже говорили: "Чего ты орешь?" Всё будет нормально. Практика – большое дело", – рассказала актриса.

Но в целом у актрисы остались самые теплые воспоминания от работы в сериале: "И от съемочной группы, и от актеров. Недавно узнала, что Тоня Хижняк, которая играла Мотрю, получила звание заслуженной артистки. Я так за нее обрадовалась! Прекрасная Кристина Корчинская – секретарша сельсовета. Иван Шаран – брат Мотри. Тарас Цимбалюк и другие – все были просто замечательные".

