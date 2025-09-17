УкраїнськаУКР
Бывший главный редактор российского Playboy пошел на войну в Украине: не за идеи Путина, а с корыстной целью

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
Один из судов Москвы временно поставил на паузу рассмотрение громкого дела против бывшего главного редактора российского издания Playboy Владимира Ляпорова. Причина, как выяснилось, не совсем обыденная: подозреваемый в мошенничестве на десятки миллионов рублей вдруг решил податься на фронт в Украину.

В его судебной карточке указано, что рассмотрение дела приостановлено из-за мобилизации подсудимого. Получается, что война для некоторых россиян – не "священный долг", а весьма удобный способ избежать приговора.

От глянца к финансовым схемам

Ляпоров возглавлял российский Playboy в 2007–2009 годах, однако после глянцевых съемок решил "переквалифицироваться" в сферу больших денег. По версии следствия, он организовал масштабную инвестиционную схему, обещая вкладчикам от 30% до 50% доходности. Речь шла о лондонских компаниях Prime Westminster LTD и London Legal Capital LLP, которые якобы одалживали деньги другим компаниям на судебные расходы в обмен на долю будущего возмещения.

На деле все оказалось банальной финансовой пирамидой. Сначала инвесторам действительно выплачивали "дивиденды", но дальше все закончилось – как в известной поговорке – "денег нет, но вы держитесь".

Разные цифры, одна суть

Телевизионщики из РЕН ТВ сообщали, что от махинаций пострадали по меньшей мере восемь человек, вложивших более 200 миллионов рублей. ТАСС был осторожнее и называл цифру в четыре раза меньше – более 50 миллионов. Так или иначе, суммы впечатляющие, а пострадавших меньше от этого не стало.

Всего в уголовном деле фигурирует пять эпизодов мошенничества. Сначала Ляпоров даже признал вину по одному из них, но впоследствии передумал и от своих слов отказался. На его счетах арестовали около 30 миллионов рублей, а самого подозреваемого отправили под подписку о невыезде.

От подписки до "добровольца"

Теперь же выяснилось, что оставаться дома Ляпорову стало невыносимо. Суд сообщил: он отправился "защищать родину" на фронт. Получается, что уголовные дела в России иногда "лечатся" не адвокатами, а автоматами.

