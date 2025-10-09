'Было бы дико запрещать, но...' Руслана отреагировала на перепев своих хитов вьетнамской певицей

Украинская певица Руслана прокомментировала скандал вокруг вьетнамской исполнительницы, которая без разрешения исполнила и опубликовала ее песни под собственным именем. Артистка уточнила, что все исключительные права на композицию "Дикие танцы" остаются за ней как за автором и исполнительницей. Она также обнаружила еще несколько своих песен, которые были изданы во Вьетнаме под чужим авторством.

Пост с объяснением Руслана обнародовала на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что уважает любые творческие интерпретации, однако категорически против случаев, когда меняют авторство произведения. По словам певицы, подобные действия являются прямым посягательством на неотчуждаемые права автора.

"Музыка рождается, чтобы путешествовать по мирам и времени. И чем больше новых исполнений, перепевов, "каверов", римейков, ремиксов и других интерпретаций, тем длиннее и ярче жизнь ваших произведений. Каждый исполнитель мечтает, чтобы его песня стала "эвергрином". И было бы дико запрещать ее петь всем, кто хочет себя реализовать через яркое исполнение. Но уважать автора и его права – это есть та первооснова, которая отделяет зерно от плевел, а подражание от воровства", – пишет Руслана.

Когда интерпретация становится плагиатом

Руслана рассказала, что в 2005 году действительно был подписан договор на создание кавер-версии песни "Дикие танцы" для выпуска на CD в пределах Вьетнама. Однако это касалось только одной композиции и не давало права использовать ее на современных стриминговых платформах, которых тогда еще не существовало.

Певица объяснила, что договор имел формат механического воспроизведения – то есть позволял только запись и издание на носителях, но не предусматривал передачу прав на авторство или исполнение от чужого имени. Поэтому, когда вьетнамская артистка подала песню как собственную, это стало "искажением самой сути".

"Замена авторства – это не интерпретация, а искажение самой сути. И это не только моральный вопрос. Это нарушение неотчуждаемых прав автора – тех, которые в принципе нельзя "передать" или "переоформить"", - написала Руслана.

Музыка имеет силу объединять

Руслана подчеркнула, что поддерживает свободу творчества, но не принимает бессовестных интерпретаций, в которых теряются и законы, и мораль. Она отметила, что вопрос правового урегулирования сейчас находится в компетенции компании Comp Music Publishing, которая представляет ее интересы как лейбл и правообладатель.

Ранее OBOZ.UA писал, что вьетнамская певица Хо Куинь Хуонг оказалась в центре международного скандала после того, как без разрешения перевела и исполнила несколько украинских хитов – среди них "Пупсик" Тины Кароль и "Дикие танцы" Русланы.

Тина Кароль публично отреагировала, заявив, что ищет юриста, который сможет защитить ее авторские права на международном уровне.

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта мадам перепела без разрешения кучу песен", – написала Кароль.

