Брижит Макрон нарушила протокол на встрече с королевой Камиллой: неловкий момент попал на видео

Первая леди Франции Брижит Макрон нарушила королевский протокол по отношению к королеве Великобритании Камилле во время чествования памяти о высадке десанта вдоль побережья Нормандии во времена Второй мировой войны. Возложив цветы у мемориала, француженка взяла монарха за руку.

Однако британка не ответила взаимностью, пишет People. Неудобный момент попал на видео. На ролике можно увидеть, как Брижит на мгновение схватила руку Камиллы, но потом просто отступила в сторону, сложа руки перед собой. Почтив память героев, женщины вернулись к своим мужьям – королю Чарльзу и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Надлежащий этикет при общении с членами британской королевской семьи уже давно является предметом обсуждения. На сайте королевской семьи, который еще не был полностью обновлен после смерти королевы Елизаветы в сентябре 2022 года, отмечено: "Нет обязательных правил поведения во время встречи с королевой или членом королевской семьи, но многие люди хотят соблюдать традиционных нормы".

Протокол определяет это как легкий склон головы для мужчин и небольшой реверанс для женщин, "хотя рукопожатие также приемлемо". Доказывая, что нет жестких правил относительно приветствия, 75-летний король Чарльз поздоровался с президентом Макроном объятиями и поцеловал руку его жены.

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