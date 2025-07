Бритни Спирс возвращается на сцену? В сети ходят слухи о новом альбоме певицы и предстоящем выступлении в США

В соцсети X на этой неделе активно распространяется информация, что Бритни Спирс якобы готовит громкое возвращение в музыку. Один из фанатских аккаунтов сообщил, что певица планирует выпустить новый альбом 5 сентября и выступит на церемонии MTV Video Music Awards с десятиминутным попурри своих хитов. По словам автора публикации, продюсеры церемонии были "шокированы" звонком, который все это якобы подтвердил.

Видео дня

После этого сеть заполонили эмоциональные сообщения поклонников и многочисленные гифки с символами радости и ожидания. Однако, как пишет Netflix Junkie, уже через несколько часов энтузиазм начал спадать: ни одно авторитетное медиа не подтвердило эти слухи, официальные представители артистки молчат, а никаких утечек от инсайдеров так и не появилось. Пост, вызвавший ажиотаж, не подкреплен никакими источниками, поэтому большинство фанов вынуждены признать – пока это лишь спекуляции.

Что говорила сама Бритни Спирс

На фоне прошлогодних слухов о подготовке к записи десятого студийного альбома, Бритни Спирс выступила с жестким заявлением. "Мы должны понимать, что большинство новостей – это мусор! Они постоянно говорят, что я обращаюсь к случайным людям, чтобы записать новый альбом... Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!" – писала она в своем Instagram.

Звезда также уточнила, что за последние два года написала более 20 песен, но не для себя. По словам Бритни, в приоритете для нее сейчас – спокойствие, независимость и творчество без давления со стороны лейблов или менеджеров.

Почему Спирс решила отойти от публичной музыкальной карьеры

Бритни Спирс начала свой путь в шоу-бизнесе в подростковом возрасте и очень быстро стала глобальной сенсацией. Ее альбомы Baby One More Time, Oops! I Did It Again и In The Zone продавались миллионными тиражами, а клипы и выступления формировали эстетику поп-культуры начала 2000-х. В то же время, успех сопровождался колоссальным психологическим давлением.

Публичный срыв 2007 года стал поворотной точкой в карьере артистки. После того как она была помещена под опекунство отца, она в течение 13 лет не имела права самостоятельно принимать важные решения относительно своей жизни, творчества, финансов и медицинского лечения. Этот период вызвал волну общественного возмущения, которая вылилась в движение #FreeBritney.

После отмены опекунства в 2021 году, Бритни взяла паузу и отошла от шоу-бизнеса. Она несколько раз подчеркивала, что сцена больше не является ее приоритетом. Единственными исключениями стали дуэт с Элтоном Джоном Hold Me Closer в 2022 году и трек Mind Your Business с will.i.am в 2023-м. Однако даже эти сотрудничества были скорее исключениями из правила, чем свидетельством полноценного возвращения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бритни Спирс уличили во лжи об усыновленном ребенке. Певица "поиздевалась" над фанатами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!