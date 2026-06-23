Близняшки вышли замуж за братьев-близнецов: какие дети у них могут родиться и что объединяет пары, кроме одинаковой внешности

В нигерийском городе Ибадан состоялась уникальная свадьба – братья-близнецы Тайво и Кехинде Огунтое поженились на близняшках с такими же именами – Тайво и Кехинде Адедиран. Влюбленные устроили красивую церемонию в англиканской церкви, а для этого важного дня выбрали идентичные парные наряды.

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Об этом сообщает BBC. Отмечается, что народ йоруба, из которого происходят молодожены, славится высоким количеством рождений близнецов, однако браки между собой они заключают редко.

"Мы знаем много близнецов, но этот брак кажется нам таким, будто его устроил сам Бог. Мы всегда мечтали жениться на близняшках. Мы молимся о том, чтобы наши первые и вторые дети родились близнецами. Это наше самое заветное желание", – сказали братья Огунтое.

История знакомства пар довольно интересна. Одна из преподавательниц рассказала братьям Огунтое о сестрах Адедиран, с которыми им стоило бы познакомиться. У мужчин такое предложение сразу вызвало интерес, тогда как женщины не хотели знакомиться с близнецами и даже игнорировали их телефонные звонки. Со временем сестры все же согласились на встречу с братьями Огунтое, но сначала просто подружились с ними.

Их союз поначалу казался невозможным, ведь Тайво и Кехинде Адедиран уехали учиться за границу, а Тайво и Кехинде Огунтое путешествовали и работали в разных странах, в частности, в США и Южной Африке. Но все же судьба свела пути сестер и братьев, и они поженились.

Что интересно, Тайво и Кехинде Огунтое имеют некоторые внешние различия, поскольку являются разнояйцевыми близнецами, тогда как их супруги почти полностью идентичны.

"Наши жены настолько похожи, что даже члены их семей иногда их путают. Мы их не путаем, мы очень хорошо знаем своих жен", – поделился Кехинде Огунтое.

Кстати, то, что молодожены являются тезками, вовсе не случайность. В культуре народа йоруба рождение близнецов считается благословением, так что их имена определены заранее. Старшего ребенка называют Тайво, что означает "тот, кто испытывает мир", а младшего – Кехинде, то есть "тот, кто пришел следом". После торжественной церемонии образовались две новые супружеские пары – Кехинде и Кехинде, Тайво и Тайво.

Какие дети могут родиться у влюбленных

То, что молодожены являются близнецами , вовсе не означает, что у них также родятся близнецы. Наука считает такое явление случайным, поэтому оно не передается генетически. Даже если родители являются однояйцевыми близнецами, вероятность рождения таких же малышей практически такая же, как и у других пар.

В случае, когда будущая мама является разнояйцевой близняшкой, вероятность рождения двойни выше. Женщина на генетическом уровне может унаследовать способность выделять несколько яйцеклеток за один цикл. Однако Тайво и Кехинде Адедиран – однояйцевые близнецы, поэтому эта вероятность для них такая же, как и для других женщин.

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