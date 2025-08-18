Баллистический удар возле квартиры Тараса Тополи: певец рассекретил, как долго продлится ремонт и где его дети живут сейчас

Семья фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи и певицы Елены Тополи постепенно приходит в себя после шокирующего инцидента 23 июня, когда в результате российской атаки их квартира была фактически уничтожена. Тогда Киев подвергся масштабному комбинированному обстрелу, в результате которого пострадали десятки зданий, погибли люди, а еще больше получили ранения.

Видео дня

В интервью"ЖВЛ" фронтмен группы "Антитела" рассказал, что восстановление квартиры уже подходит к концу и он надеется вернуться домой к первому сентября. Пока идет ремонт, дети пары находятся у родственников в Америке. Музыкант отметил, что после возвращения семьи планирует отправить детей в те же школы и кружки, где они учились раньше.

"У нас сейчас завершается восстановление квартиры. Я думаю, еще несколько недель до первого сентября и в ней можно будет жить. Соответственно, планируем детей отправить в те школы, в которые ходили, в те же кружки", – сказал артист.

В ночь на 23 июня Киев стал мишенью масштабной комбинированной атаки России. Обстрелы затронули десятки зданий, были жертвы и раненые. Квартира супругов пострадала из-за взрывной волны: выбиты окна, выгнутые и вырванные из замков бронированные двери, внутри помещения – полный разгром мебели, разбитые вещи и осколки стекла.

Сама Елена Тополя сразу после удара опубликовала видео в Instagram. На кадрах был виден огонь во дворе, слышны сигналы автомобилей и крики взволнованных людей. Артистка была шокирована и не могла выговорить слова.

Тарас Тополя позже показал фото разрушенной квартиры в Facebook. Он поделился, что даже бронированные двери были выгнуты и вырваны из замков, мебель полностью разрушена, а внутри помещения остались лишь частично стены.

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы", – написал музыкант, поблагодарив Бога за спасение семьи и выразив соболезнования семьям погибших.

По данным официальных источников, во время ночной атаки в Шевченковском районе Киева ракета частично разрушила пятиэтажку – обвалились перекрытия между этажами, крыша загорелась. Под завалами погибли девять человек. Напротив дома пострадала 25-этажная новостройка. Огонь охватил припаркованные автомобили. Всего в столице пострадали по меньшей мере 22 человека, несколько из них находились в тяжелом состоянии. Разрушения зафиксированы также в Киевской области.

Ранее OBOZ.UA писал, что блогер Михаил Лебига во время стрима случайно записал мощный взрыв беспилотника под Киевом. Взрывная волна дошла до дома, в котором находился инфлюенсер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!