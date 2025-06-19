Автор хита 'Wiggle' Джейсон Деруло выступит в России: попросил сумасшедший гонорар, но не хочет привлекать внимание

Американская поп-звезда Джейсон Деруло, известный на весь мир хитами Wiggle, Talk Dirty, Swalla и Savage Love, решил вернуться в Москву с выступлением. Его сольный концерт состоится 26 сентября, а уже 28 сентября певец планирует развлечь россиян в Санкт-Петербурге. Организаторы мероприятия уже подтвердили его приезд, а также раскрыли условия, на которых Деруло согласился выйти на сцену в стране-агрессоре.

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Как сообщают росмедиа, гонорар артиста составит около 1 миллиона долларов за концерт. И это еще не все: Деруло также потребовал полностью изолированный отель, чтобы кроме него и его команды в здании не было ни одного постороннего гостя. Причина – желание сохранить "конфиденциальность" и избежать огласки. Кроме того, в его райдере – исключительно неприметные автомобили без шика и понтов, потому что Джейсон "не хочет выглядеть как гангстер".

В списке пищевых прихотей – овощи исключительно целые, потому что певец настаивает на том, что салаты должен готовить сам, а также клюквенный фреш и еще три вида соков, которые должны быть свежевыжатыми. Такой скрупулезный контроль над мелочами выглядит странно на фоне желания посетить страну, где западных артистов давно уже не ждут.

В TikTok Джейсон входит в топ-20 самых популярных исполнителей, а его треки неоднократно занимали первые позиции в глобальных чартах. Известный сотрудничеством с BTS, Ники Минаж, Snoop Dogg, 2 Chainz, French Montana и другими звездами, Деруло был долгое время востребованным артистом в США и Европе. Его треки собрали миллиарды прослушиваний, а клипы – сотни миллионов просмотров. Впрочем, сейчас певец, похоже, ориентируется на менее привередливую аудиторию, которая за хорошие деньги простит все – даже визит в страну, находящуюся под международными санкциями.

Организаторы концерта сообщили, что переговоры с американской стороной длились всего полтора месяца, что якобы "рекордно короткий срок". Она также добавила, что Джейсон Деруло проявил интерес к культурной программе: якобы хочет посетить Большой или Мариинский театр, поскольку в молодости сам занимался балетом.

Другая деталь, вызывающая вопросы – визит потенциальной группы танцоров. Певец едет с большой командой подтанцовки, но также интересуется возможностью набрать новых исполнителей в России. То есть не просто быстрое шоу за большие деньги, а, возможно, еще и профессиональные планы на будущее в РФ.

Этот концерт укладывается в тревожную тенденцию – все больше западных артистов игнорируют войну и репутационные риски ради прибыли. До Деруло в России уже выступили рэперы Tyga, Lil Pump, Smokepurpp. Анонсированы также концерты Akon и Offset.

Ранее OBOZ.UA писал, что американскому рэперу Tyga, который выступил в Москве, показали настоящее российское "гостеприимство". На волне эйфории слушателей и произошел инцидент, который заставил охрану мгновенно вмешаться и фактически спасти рэпера от потери драгоценности.

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