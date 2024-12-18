Ангел Victoria's Secret Адриана Лима тайно вышла замуж и показала роскошное обручальное кольцо. Фото

Бразильская супермодель Адриана Лима поделилась кардинальными изменениями, которые произошли в ее личной жизни. 43-летний "ангел" Victoria's Secret тайно вышла замуж за своего избранника, кинопродюсера Андре Леммерса.

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Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram. Она показала фотографию с роскошным кольцом, которое получила от любимого.

"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лимерс", – подписала фото модель.

Андриана Лима решила не раскрывать никаких подробностей о свадьбе с избранником и не делиться кадрами с церемонии. Она просто обнародовала фотографию, где можно увидеть, как новоиспеченные супруги держатся за руки, а на их фоне виднеется песчаный пляж. На безымянном пальце супермодели одето массивное обручальное кольцо с драгоценными камнями, а вот украшение Андре Леммерса выглядит более сдержанно, но стильно.

Романтические отношения между звездами начались в 2021 году. Они официально дебютировали как пара на красной дорожке международного Венецианского кинофестиваля. В августе 2022-го Адриана Лима родила сына от Андре Леммерса, которого они назвали Сианом. По словам источника, приближенного к супругам, имя они выбрали несколько символическое.

"Оно вдохновлено прекрасными цветами воды в таких местах, как Мальдивы, Багамские острова и Бора-Бора. Голубой (Cyan) – это цвет между зеленым и синим в цветовом спектре", – отметил инсайдер.

Сиан стал третьим ребенком "ангела" Victoria's Secret. От брака со своим бывшим избранником, экс-баскетболистом Марко Яричем Адриана Лима имеет двух дочерей: 12-летнюю Валентину и 9-летнюю Сиенну.

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