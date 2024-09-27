Алина Гросу впервые прокомментировала скандал с 'дипломатической должностью' и объяснила, чем занимается в США

Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая с 2022 года проживает в США, прокомментировала недавнюю дискуссию по поводу ее "дипломатической должности", возникшей в сети. После встречи с мэром Нью-Йорка артистка написала, что стала "официальной представительницей украинской культуры" в городе. Впрочем, представители МИД Украины отметили, что звезда действовала, как частное лицо и не была назначена на официальную должность.

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Однако новость быстро разнеслась отечественными медиа. 27 сентября Гросу впервые отреагировала на скандал, записав видео в Instagram. Певица отметила, что следует на Annual Georgian American Heritage Day Celebration, где будет представлять страну.

Исполнительница призвала доверять только той информации, которую можно найти у нее на странице. "Нигде я не указывала, что я получила дипломатическую должность. Потому что это не правда, – отметила Гросу. – Меня номинировали как представителя украинской культуры в Нью-Йорке. Не амбассадор я, не посол. Представитель украинской культуры".

Звезда добавила, что ей не нужны скандалы и сообщила, что сейчас меняет пиар-команду. "За вопросами, уточнениями, обращайтесь именно ко мне. Даже пресс-релиз не равен моей прямой речи, потому что его пишу не я, – пояснила артистка. – Также хочу сообщить, что моя пиар-команда сейчас меняется".

Ранее OBOZ.UA рассказывал детали скандала с Алиной Гросу: кто назначил ее представительницей украинской культуры и при чем здесь россиянин Полянский.

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