Алексей Гнатковский стал ведущим шоу 'Предатели' на SWEET.TV

Этой осенью на платформе SWEET.TV состоится премьера украинской адаптации мирового хита – шоу The Traitors ("Предатели"). Детективное реалити, покорившее миллионы зрителей во всем мире, наконец-то выйдет и в украинской версии производства SWEET.TV Originals. Проект сочетает психологическую игру, стратегию и неожиданные драматические повороты.

Ведущим нового шоу стал Алексей Гнатковский – актер, театральный режиссер, заслуженный и народный артист Украины, которому широкое признание принесла роль Ивана Довбуша в фильме "Довбуш". Алексея Гнатковского называют "репертуарным локомотивом" Ивано-Франковского драмтеатра, а спектакли с его участием традиционно собирают аншлаги.

Для Алексея проект "Предатели" стал первым опытом работы в жанре реалити:

"Быть ведущим шоу "Предатели" – незаурядный опыт для меня. Потому что это реалити очень настоящее, нестандартное, которого в Украине еще не было. Я очень рад, что благодаря SWEET.TV это мировое шоу появилось у нас. Во времена войны мы боремся за украинскость во всех ее проявлениях. Чтобы у нас было много хорошего, качественного, своего. Проект этим пропитан. Для меня принципиально, чтобы люди с экранов слышали украинский язык и родные контексты. Поэтому я понимал, что здесь смогу стать полезным. Я хочу, чтобы в Украине появлялось как можно больше таких качественных проектов", – поделился Алексей Гнатковский.

По легенде шоу, Алексей появится в образе графа, который однажды решил развлечься. Он спрятал огромное сокровище и собрал команду смельчаков, чтобы те поборолись за него. Чтобы добавить напряжения в игру, среди искателей граф выбрал нескольких "предателей", которые должны были каждую ночь устранять конкурентов. Задачей остальных игроков стало разоблачить "предателей" до того, как последние заберут все сокровище себе.

Украинскую адаптацию проекта "Предатели" создали с акцентом на местные легенды и карпатскую мифологию. Его события разворачиваются в старинном дворце графов Шенборнов на Закарпатье. Алексею Гнатковскому, который родом из Ивано-Франковска, близок местный колорит и культурные традиции этого края. Его образ воссоздает дух украинского аристократа из прошлого, который оживает в стенах дворца.

"Выбор ведущего был одним из самых ответственных этапов в создании проекта. Эта роль требовала не только харизмы, но и умения сочетать уверенность и легкость, строгость и тонкий юмор. Именно таким является Алексей. В его поведении есть немного "одержимости игрой", что позволяет сделать ведущего соучастником интриги, который подпитывает атмосферу напряжения", – отмечает шоуранер, руководитель продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская.

По правилам шоу, 22 участника собираются в таинственном замке, чтобы побороться за денежный приз. В начале игры нескольких участников ведущий назначает "предателями". Их задача – скрывать свою роль, каждую ночь устранять из игры одного "верного" и дойти до финала. Остальным – "верным" – нужно выявить предателей прежде, чем те доведут игру до конца и заберут всю сумму себе.

Каждый выпуск участники собираются за круглым столом и решают голосованием, кто, по их мнению, является "предателем" и должен покинуть игру. В финале победители получат полмиллиона гривен. Но если среди финалистов окажется хотя бы один "предатель" – он заберет весь выигрыш.

Премьера детективного реалити-шоу "Предатели" состоится уже этой осенью эксклюзивно на платформе национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.

Справка

The Traitors ("Предатели") – детективное шоу, которое за четыре года существования стало мировым феноменом. Адаптации проекта снимают более чем в 30 странах. Реалити имеет 16 мировых наград, включая BAFTA и Emmy, является самым популярным развлекательным шоу на BBC и самым успешным реалити в истории американского стриминга Peacock.