'А кто хейтит': Alyona Alyona выпустила саундтрек к новой украинской комедии '10 блогеров'

У украинской рэп-дивы alyona alyona состоялась премьера официального саундтрека к украинской комедии "10 блогеров". Песня и видео "А кто хейтит" посвящены теме общественного осуждения и хейта в соц. сетях, теме, о которой исполнительница уже не раз говорила со своими пользователями в медиа.

"Это песня-история о том, что ненависть рождается от собственной неуверенности. Потому что каждый хейтерский комментарий – прежде всего о том, кто его пишет. И ты всегда должен подниматься и идти вперед, даже если в какой-то момент все вокруг начинают верить в оскорбления и ненависть. Самое главное – иметь рядом настоящих друзей, которые поддерживают. Потому что когда вы вместе – вам ничего не страшно", – признается alyona alyona.

Кстати, к новому фильму рэперша не только создала песню. Ей принадлежит одна из главных ролей в "10 блогерах".

А вместе с ней на экране зрители также увидят Тараса Цимбалюка, Ольгу Сумскую, Арама Арзуманяна, Алексея Вертинского, Вячеслава Довженко, Кэнди Суперстар, Александра Терена, Olya Shelby и даже Джозефину Джексон.

По сюжету фильма герои оказываются запертыми на съемочной площадке, где неизвестный запускает опасную игру: каждые 10 минут онлайн-аудитория голосует, кто станет следующей жертвой. Сначала это кажется очередным шоу-бизнесовым скандалом, однако события быстро приобретают угрожающий масштаб.

Официальный саундтрек к комедии "10 блогеров" уже можно прослушать на всех стриминговых платформах, а также посмотреть клип здесь.

Трейлер к комедии "10 блогеров", которая выйдет в прокат 16 октября этого года можно посмотреть здесь.

