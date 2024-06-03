93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича. Фото

93-летний медиамагнат Руперт Мердок отпраздновал свою пятую свадьбу, женясь на Елене Жуковой во время тайной церемонии в своем калифорнийском имении. 67-летняя избранница – биолог и эксперт по диабету, а также бывшая теща российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Об этом сообщает Daily Mail. Основатель News Corp, состояние которого оценивается в 800 миллионов гривен, объявил о помолвке с россиянкой в марте этого года после менее чем девяти месяцев отношений. На снимках со свадьбы изображено, как пара позирует в саду после церемонии. Жукова держит букет из белых цветов.

Как известно, пара начала встречаться прошлым летом после того, как миллиардер отменил свою помолвку с владелицей виноградников Энн Лесли Смит. Мердок и Жукова сблизились и были замечены в круизе по Средиземному морю во время летнего отпуска в августе 2023-го.

Невеста – мать Даши Жуковой, русской светской львицы, известной своим браком с российским олигархом и бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем.

Сама же россиянка – молекулярный биолог, специализирующаяся на исследовании диабета. Ранее она была замужем за миллиардером Александром Жуковым. Россиянка прожила в Америке более трех десятилетий после того, как уехала из РФ в 1991 году с дочерью.

До ухода на пенсию Жукова работала в отделе медицинских исследований в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Источники сообщают, что она много времени проводит с внуками – детьми дочери и Абрамовича.

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