70-летний экс-супруг Камалии раскрыл секрет своего потрясающего вида и назвал идеал мужской красоты

Бывший муж певицы Камалии, бизнесмен Мохаммад Захур, в 70 лет поражает прекрасной физической формой. Он рассказал, как ему удается поддерживать молодой вид без пластики и косметических процедур.

Видео дня

По словам Захура в интервью Славе Демину, главный секрет его внешности – дисциплина и простой, но эффективный режим дня. Бизнесмен признался, что экспериментировал с различными методиками, но именно такой образ жизни дал лучший результат.

"Раз в день ем, имею 18 часов перерыва – это интервальное голодание. Хожу 10 километров в день и делаю упражнения по йоге", – раскрыл свой секрет Захур.

Подобный образ жизни он практикует уже год и утверждает, что за это время удалось скинуть 7 кг.

Несмотря на активность и подтянутую фигуру, бизнесмен признается: не пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. В то же время он не исключает, что это когда-то произойдет.

"Я не против этих процедур, но я их не делаю. Думаю, что пока что моя кожа мне дана от Бога, и она мне еще позволяет. Но придет время – и, возможно, я начну", — признался он.

О пластических операциях бизнесмен также высказался спокойно: не считает это чем-то странным, однако пока не испытывает потребности.

"Как только в зеркале мне перестанет нравиться то, что я вижу, тогда буду делать все, что предлагают технологии", – добавил Захур.

Говоря об эталонах мужской красоты, Захур признал, что всю жизнь восхищался классиком – французским актером Аленом Делоном.

"Я считал всю жизнь идеалом красоты Алена Делона. Такие тонкие черты лица. Вообще, все советские женщины умирали за него. Они правда умирали и за Челентано. Челентано симпатичнее", – пошутил бизнесмен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалия также придерживается интервального голодания, однако период голода у нее больше – 20 часов. Сейчас 48-летняя исполнительница пытается вернуть свою прошлую фигуру, поэтому придерживается довольно строгой диеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!