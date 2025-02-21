'По 20 часов не ем': Камалия удивила своим рационом на похудении

Украинская певица Камалия призналась, что из-за сильного стресса после начала полномасштабного вторжения и определенных проблем со здоровьем набрала вес. Сейчас 47-летняя исполнительница пытается вернуть свою прошлую фигуру, поэтому придерживается достаточно строгой диеты и обычно ест один раз в сутки.

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Свой рацион на похудении исполнительница рассекретила в шоу "Світанок" на М1. Как отметила заслуженная артистка Украины, в большинстве случаев она предпочитает легкие блюда.

"Я на интервальном голодании. По 20 часов не ем. Потом один раз поела и все. Это обычно супчик, какой-нибудь салатик. Возможно, кусочек мяса или печени", – рассказала певица.

Стоит отметить, что ранее в интервью Люкс ФМ Камалия поделилась, что сбросить вес ей довольно нелегко. По словам знаменитости, она много времени уделяет спортивным нагрузкам и контролирует питание, однако избавиться от лишних килограммов быстро не удается.

"Я поправилась. Из-за стресса, начала войны, после облучения, гормональной терапии, операции я набрала вес. Никак не могу достичь своей прошлой формы, как не стараюсь. Сколько бы я ни тренировалась, сижу на интервальной голодовке 1,5 месяца, но вес едва двигается", – призналась знаменитость.

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