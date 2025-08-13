67-летняя Шэрон Стоун впервые вышла на красную дорожку с тремя приемными сыновьями. Редкие фото

Американская актриса и модель Шэрон Стоун посетила премьеру своего нового фильма "Никто 2", которая состоялась в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе, США. 67-летняя звезда впервые вышла на красную дорожку в компании трех приемных сыновей: 25-летнего Роана, 20-летнего Лерда и 19-летнего Куинна.

Они решили не придерживаться конкретного дресс-кода, поэтому нарядились в совершенно разные образы. Несмотря на то, что юноши редко появляются со звездной мамой на масштабных мероприятиях, кажется, чувствовали себя максимально комфортно перед объективами камер, ведь постоянно улыбались и обнимались.

Шэрон Стоун предстала перед публикой в облегающем темно-синем платье в пол. Интересных акцентов аутфиту она добавила с помощью золотых каблуков, браслета и клатча. Актриса распустила свои белые волосы и немного подкрутила пряди.

Старший сын знаменитости Роан отдал предпочтение стильному кремовому костюму. Лерд вышел на красную дорожку в сером ансамбле в клетку. В свою очередь младший Куинн нарядился в черный костюм в белую полоску.

Стоит заметить, что как бы сильно Шэрон Стоун не хотела самостоятельно родить малыша, у нее ничего не получалось. Актриса имела много неудачных попыток забеременеть, а также пережила несколько выкидышей, поэтому решилась на усыновление. В 2000 году звезда стала мамой Роана. Тогда она состояла в браке с исполнительным редактором The San Francisco Examiner Филом Бронштейном. В 2004 году пара развелась, а их сын жил преимущественно с отцом. Позже Шэрон Стоун хотела оспорить это решение и перевезти Роана к себе в Лос-Анджелес, но суд отклонил ее просьбу. Несмотря на это, звезда старалась проводить как можно больше времени с мальчиком.

В мае 2005-го артистка усыновила Лерда, а в июне 2006-го – Куинна. Шэрон Стоун очень редко показывала мальчиков в соцсетях, ведь хотела обеспечить им спокойное детство без внимания общественности, вспышек камер и появлений на красных дорожках. И все же в конце 2023 года знаменитость продемонстрировала, как выросли ее сыновья. По случаю Рождества актриса опубликовала редкие кадры с Лердом и Куинном, где они искренне смеялись.

