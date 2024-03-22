65-летняя Мишель Пфайффер без макияжа очаровала молодым видом

Известная американская актриса Мишель Пфайффер поразила подписчиков своей элегантностью и природной красотой. 65-летняя звезда выставила фото без макияжа, на котором она излучает радость и бодрость.

Селфи знаменитость поделилась на своей Instagram-странице. Одетая в бежевое пальто и черный топ, ее светлые волосы мягко обрамляли лицо, подчеркивая голубые глаза.

Пфайффер подписала фотографию веселым сообщением "С весной всех!". Вечная привлекательность Мишель напомнила поклонникам ее незабываемые роли с 80-х и 90-х годов. Пост быстро увлек ее аудиторию, в том числе телеведущую Лори Грейнер, которая прокомментировала пост: "С весной – пора цветения!"

Недавно актрису заметили на улочках Лос-Анджелеса, где она сияла и демонстрировала свою подтянутую фигуру, показывая приверженность здоровому образу жизни. Мишель открыто поделилась, что ее секрет сохранения такой потрясающей формы и сияющей кожи заключается в диете и физических нагрузках, пишет HELLO.

Раньше она была поклонницей веганства, ведь считала такой рацион полезным для здоровья. "Веганская диета – это гораздо полезнее, ведь вы избегаете многих токсинов, которые могут состарить вашу кожу и тело", – объяснила Пфайффер.

Однако в 2019 году Мишель рассказала журналу Sunday Times Style, что она перешла с веганства на палео-диету, адаптировав свое питание, продолжая сосредотачиваться на преимуществах потребления фруктов и овощей для стройности и бодрости. В дополнение к выбору диеты, фитнес-занятия Мишель включают пилатес, йогу и бег.

Кроме профессиональных достижений и преданности здоровью, в прошлом месяце Мишель отметила важное событие – 30-ю годовщину свадьбы со своим мужем Дэвидом Э. Келли, известным продюсером сериала "Большая маленькая ложь".

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