5 случаев, когда язык тела выдал тайны принцессы Дианы. Фото

Помните резонансный образ Дианы, принцессы Уэльской? Короткое черное платье с глубоким декольте и обнаженными плечами от Christina Stambolian (известное как "платье мести"), туфли-лодочки, а также роскошный чокер из жемчуга и синего бриллианта. Так она посетила благотворительный вечер 1994 года. В тот же день, когда узнала об измене со стороны мужа – принца Чарльза (сейчас – король Великобритании). Не только наряд демонстрировал уверенность леди Ди. Принцесса прямо держала голову и спину. Своим поведением показывала: имеет самоуважение – в отличие от того, как она держалась рядом с мужем (часто скромно опускала голову и сутулилась).

Мы в материале OBOZ.UA решили выяснить, когда еще принцесса Диана "выдавала" языком жестов подлинное отношение к тем или иным ситуациям. Свидетельствами стали ее фотографии.

1. Забота о брате

Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме (Англия). Она – аристократка из королевской семьи Спенсер-Черчилль; четвертая из пяти детей графа Джона Спенсера, виконта Элторпа, и Фрэнсис Рут Рош. 1 июля 1967 года будущую принцессу в день ее рождения сфотографировали с братом Чарльзом Эдвардом Морисом. На снимке девочка стоит позади качели, скромно опустив глаза. Здесь есть важная деталь: она поднялась на цыпочки, чтобы держать руки на плечах своего родственника. Это – подсознательный месседж, что всегда готова защищать брата.

2. Скрытая конкуренция

Летом 1980 года принц Чарльз активно искал себе жену. Причиной стало то, что королевская семья не одобрила его выбор – Камиллу Розмари Шанд (как вы уже знаете, в 2005 году эти двое все же сыграли свадьбу, и сейчас избранница Его Величества носит титул королевы Великобритании). Чтобы угодить своей матери, королеве Елизавете II, Чарльз закрутил роман с младшей его на 13 лет Дианой Спенсер, которая сразу же вызвала у папарацци бесконечный восторг...

Посмотрите на фотографию, сделанную в 1980 году на скачках Ладлоу, где принц принимал участие. На ней Диана, невеста Чарльза, разгуливала со своей конкуренткой Камиллой. Первая запихнула руки глубоко в карманы и сгорбилась. Это – защитная реакция в ответ на "агрессивную" позицию Камиллы, которая подняла локоть и нацелила его на Диану словно оружие.

3. Романтический медовый месяц?

Вскоре после свадьбы 31 июля 1981 года принц и принцесса Уэльские отправились на королевской яхте Britannia в свадебное путешествие. На официальном фото из медового месяца видно, что новоиспеченные супруги смотрят друг на друга заинтересованными взглядами. Вероятно, с надеждой на счастливое будущее своего брака. Диана кокетливо подняла плечи, опустила голову и искренне улыбнулась. В то время как Чарльз продемонстрировал приверженность избраннице, повернув в ее сторону корпус. К сожалению, этот огонек в их глазах относительно быстро угас... Почему? Много лет спустя выяснилось, что уже тогда Чарльз хранил в личном дневнике фотографию своей любовницы – Камиллы. Кроме того, по свидетельству Пенни Торнтон, астролога принцессы, принц накануне свадьбы сказал Диане, что не любит ее.

4. Показательная улыбка

На фото, сделанном в 1985 году в Хайклере (графство Беркшир), принцесса Диана прогуливалась вместе со своим телохранителем Барри Маннаки. Взгляните на леди Ди: она искренне и широко улыбается, повернула голову чуть-чуть назад (чтобы продолжать смотреть на Барри) и держит одну руку другой (старается удержать эмоции, чтобы не потянуться к нему). Этот язык жестов указывает на то, что Диана была по-настоящему счастлива рядом с этим мужчиной (и даже обожала его!). Когда же в 1986 году выяснилось, что у этих двух тайный роман, охранника уволили. А 8 месяцев спустя тот погиб в автокатастрофе: в мотоцикл, на котором он ехал, врезался грузовик – его водителя якобы ослепили фары третьего автомобиля (который так и не нашли).

Прошло много лет. Принцесса в одном из интервью призналась, что испытывала к Барри: "Рядом с ним я чувствовала себя маленькой девочкой... Я была готова покинуть все, в том числе детей, и жить с ним. Быть простой женщиной, а не Ее Величеством". Диана была убеждена, что аварию подстроила служба безопасности ее мужа, и в последующие годы постоянно тревожилась из-за того, что ее жизнь также может быть под угрозой.

5. Не все так плохо, как кажется

9 декабря 1992 года премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил, что браку Чарльза и Дианы пришел конец. И это, кажется, не было разочарованием для принцессы. После развода она "переродилась": появлялась на публичных мероприятиях и на случайных фото папарацци с харизматичной улыбкой на лице и блеском в глазах. Ее поведение намекало, что "наконец-то это закончилось". Один из ярких примеров языка жестов – снимок, сделан 13 апреля 1993 года. На нем Диана вместе со своими сыновьями, Уильямом и Гарри, развлекается в аквапарке. Она искренне и беззаботно улыбается как ребенок.

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