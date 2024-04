5 пар звездных братьев и сестер, которые просто терпеть не могут друг друга. Фото

Индустрия развлечений полна звездных семей: от родителей к детям, от братьев к сестрам. Однако не всегда между родственниками все бывает гладко, тем более что знаменитости находится под постоянным прицелом фотокамер.

Деньги и популярность плохо влияют на родственные связи, пишет The List. Ссора между Джулией Робертс и ее братом Эриком, семейный спор в семье Майкла Джексона и напряженные отношения Мелании и Иванки Трамп – это несколько примеров. Даже британская королевская семья попала в ловушку публичных распрей. От судебных тяжб до масштабного семейного реалити-шоу – вот пять самых эпических семейных ссор знаменитостей.

Бритни и Джейми Линн Спирс

С тех пор как в 2008 году поп-звезда Бритни Спирс начала работать с опекуном, верные поклонники подвергли сомнению ее безопасность и выразили обеспокоенность ее благополучием. В случае певицы, назначенным смотрителем стал ее отец Джеймс Парнелл Спирс. Тогда он отвечал за решения Бритни о здоровье, финансах, деловых соглашениях и личной жизни. Это привело к тому, что общественность стала критиковать интересы семьи, включая ее младшую сестру Джейми Линн Спирс.

Когда в 2021 году Бритни подала заявление о прекращении опекунства, она рассказала о желании подать в суд на свою семью. В сообщении в Instagram артистка также написала: "Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни под ремиксы! Моя так называемая система поддержки причинила мне глубокую боль! Это опекунство убило мои мечты".

Когда в 2022-м Джейми Линн Спирс выпустила свои мемуары "Things I Should Have Said", Бритни утверждала, что сестра пытались заработать на ее имени. Джейми Линн в ответ написала в соцсетях, что книга рассказывает о ее собственной жизни. "Моя книга не о ней. Я не могу сделать ничего с тем, что я тоже Спирс и что некоторые мои переживания касаются моей сестры", – отметила она.

Кристофер Чикконе и Мадонна

Кристофер Чикконе имеет книгу-бестселлер "Жизнь с моей сестрой Мадонной", о которой певица узнала всего за три недели до презентации. "Позвони мне", – говорилось в электронном письме брату, на который она не дождалась ответа. Он решил не прислушиваться к ее просьбе. Чикконе, который на два года младше мировой поп-звезды, когда-то был костюмером певицы, декоратором дома, дублером, личным помощником, руководителем концертных туров и арт-директором.

Соперничество брата и сестры началось, когда Мадонна не наняла Кристофера в качестве тур-директора для своего мирового турне Drought Tour. Ситуация между ними также обострилась, когда артистка вышла замуж за режиссера Гая Ричи, критиковавшего работу Чикконе по дизайну интерьера.

В своей книге Чикконе осуждал Мадонну за якобы не выплату зарплаты и унижение его достоинства, комментируя ее бывших партнеров: актера Шона Пенна, бывшего личного тренера Карлоса Леона и Ричи.

Ким и Кортни Кардашьян

Если есть семья знаменитостей, знающая, что такое драма, то это однозначно Кардашьян-Дженнер. Даже их собственный реалити-телесериал "Семейство Кардашьян" длился целых 20 сезонов и выходил в эфир с 2007 по 2021 год.

В 15 сезоне семейная фотосессия вызвала ссору между сестрами. Ким сказала Кортни, что ей не подходит время съемки, потому что у нее есть работа. "Возможно, будь у тебя бизнес, которым ты восхищалась, ты бы знала, что нужно для того, чтобы вести бизнес, но ты этого не знаешь", – сказала Ким. Также был момент, когда Ким обвинила Кортни в краже ее стиля. Шутки сестер переросли в драку, когда первая снова отметила, что Кортни не работает так усердно, как другие.

Ник, Кевин и Джо Джонас

Поп-рок группа The Jonas Brothers была известна благодаря главной роли в музыкальном фильме Disney Channel "Рок лагерь". Группа братьев, основанная в 2005 году, выпустила четыре полноформатных альбома, пока не объявила о разрыве в 2013 году.

Незадолго до этой новости группа отменила свой тур из-за "глубокого расхождения". Единогласное решение было принято после того, как Ник выразил обеспокоенность по поводу будущего музыкантов. Когда произошел разрыв, Джо Джонас рассказал Vanity Fair, что ему нужно навестить терапевта и он не общается со своими братьями. "Я был очень взбешен и смущен, потому что думал: я так долго тратил на это столько времени и усилий, а теперь мне просто нужно остановиться и понять, что будет дальше", – сказал он. В конце концов, братья, видимо, забыли о распри, поскольку группа вернулась в 2019 году.

Келли и Эми Осборн

Еще одна знаменитая семья, давшая миру заглянуть в свою жизнь – Осборны. В их реалити-шоу "The Osbournes", которое выходило в эфир с 2002 по 2005 год, принимали участие музыкант Оззи Осборн, его жена Шэрон и их дети Келли и Джек. Но у Осборнов есть еще одна дочь, отказавшаяся сниматься в сериале – Эми. Она не хотела участвовать в шоу, чтобы защитить свою конфиденциальность.

Но разделяют ли Келли и Эми сестринскую связь, несмотря на то, что последняя держится вдали от центра внимания? "Я бы не сказала, что между нами есть легкость", – сказала Эми The Independent в 2015 году, когда ее спросили об отношениях с сестрой. Певица добавила, что не общается с ней. "Мы просто очень разные. Она не понимает меня, а я не понимаю ее", – объяснила Келли.

