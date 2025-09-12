100-летняя вилла с 'гениальным' дизайном: как выглядит новый дом Пугачевой и Галкина

После начала полномасштабной войны российская певица Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, и детьми выехала с территории РФ. Сейчас звездная семья поселилась в латвийском городе Юрмала, где снимает роскошный дом.

Как рассказала примадонна в интервью Екатерине Гореевой, они живут в 100-летней вилле "Марта". Артистке очень нравится их арендованная недвижимость.

"Мы уже сколько лет снимаем виллу "Марта". Она спроектирована гениальным человеком. Дети привыкли к этому дому, потому что они здесь с четырех или пяти лет. Сейчас конечно сложнее, потому что они подростки. Но когда маленькими были, то постоянно в парк ходили, или на трамвайчике катались", – поделилась Пугачева.

Что известно о вилле

Сначала на месте имения была расположена санэпидемстанция Юрмалы, поэтому, конечно, она отнюдь не имела роскошного вида. Однако в 1928 году еврейская миллионерша Марта Хазе захотела построить здесь красивую дачу. Она наняла мужчину по имени Освальд Эльзер, который нашел бригаду строителей, которые со своей стороны превратили неприглядное учреждение в виллу. Но вид дома Марте Хазе не понравился, поэтому он был снова перестроен.

В этот раз женщина одобрила результат, но платить за проделанную работу она отказалась. Эльзеру пришлось отдать строителям деньги из собственного кошелька. В 1932 году виллу "Марта" обокрали.

Современный вид имение приобрело в период, когда его владельцами стала семья Красовицких. Дизайн дома был выполнен по эскизам известного архитектора Майнгарда фон Геркана.

Общая площадь виллы – 210 квадратных метров. Внутри расположена просторная гостиная, гостевые комнаты, кухня с профессиональным оборудованием, библиотека, кинозал, спальни, ванные комнаты, бассейн и тренажерный зал. Из окон и террас дома открывается великолепный вид на фонтан и окружающую территорию.

Сама же вилла "Марта" это белое двухэтажное здание. Фасад украшен балюстрадой, а также копией скульптуры Чарльза Сайкса "Дух экстаза". Внутрь здания размещено много окон и застекленная крыша, из-за чего туда проникает дневной свет. Рядом возле основного здания виллы возведен гостевой дом из дерева.

