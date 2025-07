100 артистов, 100+ тысяч фанов и более 100 млн грн: как Atlas Festival 2025 вошел в историю

18–20 июля 2025 года на территории торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall состоялось самое ожидаемое музыкальное событие года – юбилейный ATLAS FESTIVAL.

Мероприятие прошло с тремя солд-аутами – билеты раскупили заранее. За три дня событие посетили более 110 тысяч человек. Только на платные зоны фестиваля пришли 71 346 гостей (количество гостей указано с учетом всех льготных групп), а на бесплатных сценах за три дня побывали еще дополнительные 35–40 тысяч.

Благотворительная цель – 100 миллионов на "Дронопад" вместе с Фондом "Вернись живым" – была достигнута еще до завершения мероприятия. Так фестиваль в очередной раз подтвердил свой слоган: "Объединяет. Вдохновляет. Помогает", и сейчас сумма сбора достигла более 107 млн гривен. Atlas Festival объединил мощное сообщество социально-ответственных бизнесов, которым благодарит за взносы и поддержку Сбора №13.

Благотворительные партнеры: ПриватБанк, Аврора, Uklon, Royal House, ЛУН, "BMW Украина", Autostrada, "Дарница", Zagoriy Foundation, Tabletki.ua, Robota.ua, EconomClass, Prom, MacPaw, "Новая Почта", Maincast, ARX, BUKI, "Хватай авто", Kiss My Apps. 25 июля организаторы разыграют новый BMW 3-й серии, а 1 августа – квартиру в ЖК Park Royal, поэтому у донатеров все еще есть возможность принять участие и усилить свои шансы. Больше донатов – больше шансов.

На шести сценах ATLAS FESTIVAL 2025 выступили 100 артистов разных жанров и форматов – ради общей благотворительной цели и защиты украинского неба в рамках проекта "Дронопад". Среди них – зарубежный финский хедлайнер The Rasmus, "Океан Эльзы", "Бумбокс" с единственным концертом в Украине, "Курган и Агрегат", Артем Пивоваров, KOLA, Виталий Козловский, O.Torvald, KHAYAT и еще десятки других артистов. Также на одной из фестивальных сцен впервые дебютировал проект "МУР".

Фестиваль запомнился яркими коллаборациями, мощными камбэками и громкими анонсами. The Rasmus с Kalush Orchestra исполнили совместную композицию In the Shadows of Ukraine. Владимир Дантес спел в дуэте с Вадимом Олейником впервые за 11 лет, воссоединилась группа "Вхід у змінному взутті", а YARMAK вернулся на сцену впервые после полномасштабного российского вторжения. Группа "Океан Эльзы" анонсировала документальный фильм "Спостереження Шторму", а Monokate объявила о своем первом сольном концерте в клубе Atlas 1 ноября.

В этом году ATLAS FESTIVAL стал местом не только для музыки, но и для других искренних эмоций – со сцены звучали признания в любви и предложения руки и сердца.

Стоит заметить, что ATLAS FESTIVAL всегда отличался интерактивностью. В этом году музыканты проводили благотворительные аукционы со сцены, где, в частности, разыграли боксерские перчатки с подписью трехкратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика за рекордные 400 тыс. грн. На локациях работали социальные инициативы, а также впервые появилась зона "Автограф за донат", где каждый фан мог пообщаться со своим кумиром и сделать фото на память.

Рядом со сценой Shelter в подземном паркинге действовала "Аллея социальных инициатив" – пространство борьбы с российским культурным влиянием и платформа для популяризации украинской идентичности.

Особенно эмоциональным в рамках фестиваля стал визит The Rasmus к детям в столичном "Охматдете". Так музыканты присоединились к проекту фонда Good Donations, который уже второй год проводит сбор для детских больниц Украины вместе с ATLAS FESTIVAL. В 2025 году собранные средства направят на закупку критически важного оборудования для детской специализированной больницы.

Atlas Festival стал самым обсуждаемым событием прошлого уикенда, и организаторы уже объявили даты следующего фестиваля: 17–19 июля 2026 года.