|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Зверски убил беременную: в России упрятали за решетку друга Гиркина

2.2тЧитать материал на украинском

В российском Ростове "комбата 7-й бригады ДНР", предателя Украины Юрия "Мачете" Свиридова приговорили к 13 годам лишения свободы за зверское убийство беременной террористки Анастасии Ткачевой в 2017 году.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Суд по делу "Мачете" состоялся 16 апреля.

"Приговор – 13 лет строгого режима. От последнего слова он отказался, он апелляции тоже", – рассказали в сети.

Новости
"Террорист и друг Гиркина": стало известно об экс-нардепе, получающем пенсию в Украине
Юрий Свиридов

Юрий Свиридов

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Юрий Свиридов

Юрий Свиридов

Отметим, Свиридов является хорошим другом экс-главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова.

Об убийстве террористки Ткачевой в Горловке стало известно в октябре 2017 года. При этом женщина была на позднем сроке беременности.

Убитая наемница Ткачева

Убитая наемница Ткачева

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Убитая наемница Ткачева

Убитая наемница Ткачева

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Вскоре выяснилось, что 32-летнюю россиянку изнасиловал и застрелил ее командир – Юрий "Мачете" Свиридов.

Он был задержан на Донбассе в марте 2018 года.

"Правоохранители ДНР" провели ряд облав и арестов "ветеранов ополчения", которые имели связи с ранее задержанным "полевым командиром" боевиков Свиридовым. В их руки попали десять террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский наемник Федор Филоненко, который приехал убивать украинцев на Донбасс, был уничтожен своим же земляком.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения