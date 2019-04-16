Зверски убил беременную: в России упрятали за решетку друга Гиркина

В российском Ростове "комбата 7-й бригады ДНР", предателя Украины Юрия "Мачете" Свиридова приговорили к 13 годам лишения свободы за зверское убийство беременной террористки Анастасии Ткачевой в 2017 году.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Суд по делу "Мачете" состоялся 16 апреля.

"Приговор – 13 лет строгого режима. От последнего слова он отказался, он апелляции тоже", – рассказали в сети.

Юрий Свиридов facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Юрий Свиридов

Отметим, Свиридов является хорошим другом экс-главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова.

Об убийстве террористки Ткачевой в Горловке стало известно в октябре 2017 года. При этом женщина была на позднем сроке беременности.

Убитая наемница Ткачева facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Убитая наемница Ткачева facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Вскоре выяснилось, что 32-летнюю россиянку изнасиловал и застрелил ее командир – Юрий "Мачете" Свиридов.

Он был задержан на Донбассе в марте 2018 года.

"Правоохранители ДНР" провели ряд облав и арестов "ветеранов ополчения", которые имели связи с ранее задержанным "полевым командиром" боевиков Свиридовым. В их руки попали десять террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский наемник Федор Филоненко, который приехал убивать украинцев на Донбасс, был уничтожен своим же земляком.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.