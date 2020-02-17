"Женщина похожа на авто": священник РПЦ нелепо оправдался за "проституток"

Скандальный протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов оправдался за скандальное заявление, когда назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

Пытаясь оправдаться, священнослужитель сравнил женщин с авто и квартирой. Видео со Смирновым опубликовали в сети.

"По русской пословице: "Слышал звон, а не знаю, где он". Моя позиция, она направлена на мужчин. Потому что такое отношение к женщине, оно неблагородно и оно гнусно. Потому что женщина лучшие годы своей жизни тратит на этого мужчину, а потом он переходит к другой и говорит: "Я полюбил другую женщину", – размышлял Смирнов.

Димитрий Смирнов

Далее священник РПЦ сравнил брак с регистрацией автомобиля.

"Когда мужчина покупает автомобиль – он почему-то его регистрирует, ему даже дают два регистрационных номера (спереди и сзади), когда мужчина покупает квартиру, он почему-то ее регистрирует быстро. А брак считается чем-то третьестепенным, что ставит женщину в это ужасное положение", – отмечал он.

Смирнов назвал такое отношение к женщине несправедливостью, что исходит от мужчин.

"И женщина, если бы подумала, как следует, она бы не соглашалась на это сожительство, а отказывала, и тогда мужчины выстроились бы в очередь, и она могла бы из 20 кандидатов выбрать лучшего. Вот у меня такая задача" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

Позже российский певец Сергей Шнуров высмеял заявление протоиерея РПЦ Смирнова.

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