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Ждали ''скорые'': в России самолет экстренно сел из-за ЧП

2.2тЧитать материал на украинском

Самолет Уральских авиалиний из Москвы в Дубай экстренно сел в Волгограде.

Причиной стало то, что несколько пассажиров отравились. Четверых увезли на "скорой" в больницу, пятый отказался от госпитализации, сообщает Telegram-канал Mash.

При этом источник отравления еще не определен. Пассажиры считают, что виной тому может быть алкоголь из дьюти-фри или бортпитание.

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Ждали ''скорые'': в России самолет экстренно сел из-за ЧП

Скриншот с видео

Из-за ЧП на борту началась паника. Экстренно приземлившийся самолет уже ждали "скорые".

Ждали ''скорые'': в России самолет экстренно сел из-за ЧП

Скриншот с видео

Ждали ''скорые'': в России самолет экстренно сел из-за ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на Дальнем Востоке 18 января в воздухе столкнулись два истребителя Су-34. Экипаж одного катапультировался.

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Место
РоссияВладивосток
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Grace Jennifer
Grace Jennifer
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Уральские авиалинии это трэш полный!!!
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