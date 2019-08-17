Врачи знали о радиации: всплыл скандальный факт о взрыве под Архангельском

Медиков, которые оказывали первую помощь пострадавшим при ядерном взрыве под Архангельском (Россия) не предупредили о том, что к ним поступили пациенты, зараженные радиацией.
В результате, как пишет The Moscow Times со ссылкой на пять анонимных источников, у одного из врачей после обследования в Москве обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. При этом в Минздраве России опровергли эту информацию и заверили, что не зафиксировали ни одного случая превышения допустимых уровней облучения у медиков.
Очевидцы же утверждают, что после взрыва троих пострадавших доставили в больницу без одежды и завернутыми в прозрачные пластиковые мешки. Врачам лишь сообщили, что на одном из военных объектов произошел взрыв, и сотрудники ФСБ взяли с них подписки о неразглашении. По словам сотрудников Архангельской областной больницы, врачи были шокированы и возмущены, когда узнали правду.
Радиация в Архангельске
ФедералПресс
В свою очередь "Северные новости" опубликовали комментарий сотрудницы медучреждения, пожелавшей остаться неназванной. Она процитировала слова своих коллег, которые уверяют, что не были предупреждены о том, что вынуждены работать с людьми, облученными радиацией.
Спустя некоторое время медикам дали свинцовые фартуки, "но это уже была не защита". С зараженными радиацией контактировали более 50 человек, некоторые из них срочно уехали в Москву.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли пять человек.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел взрыв, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
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