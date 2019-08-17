Врачи знали о радиации: всплыл скандальный факт о взрыве под Архангельском

Медиков, которые оказывали первую помощь пострадавшим при ядерном взрыве под Архангельском (Россия) не предупредили о том, что к ним поступили пациенты, зараженные радиацией.

В результате, как пишет The Moscow Times со ссылкой на пять анонимных источников, у одного из врачей после обследования в Москве обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. При этом в Минздраве России опровергли эту информацию и заверили, что не зафиксировали ни одного случая превышения допустимых уровней облучения у медиков.

Очевидцы же утверждают, что после взрыва троих пострадавших доставили в больницу без одежды и завернутыми в прозрачные пластиковые мешки. Врачам лишь сообщили, что на одном из военных объектов произошел взрыв, и сотрудники ФСБ взяли с них подписки о неразглашении. По словам сотрудников Архангельской областной больницы, врачи были шокированы и возмущены, когда узнали правду.

Радиация в Архангельске ФедералПресс

В свою очередь "Северные новости" опубликовали комментарий сотрудницы медучреждения, пожелавшей остаться неназванной. Она процитировала слова своих коллег, которые уверяют, что не были предупреждены о том, что вынуждены работать с людьми, облученными радиацией.

Спустя некоторое время медикам дали свинцовые фартуки, "но это уже была не защита". С зараженными радиацией контактировали более 50 человек, некоторые из них срочно уехали в Москву.

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