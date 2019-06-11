Весь класс писал "ж*па": в России учительница попала в громкий скандал

В Екатеринбурге (Россия) учительница заставила всех первоклассников написать на доске слово "ж*па", чтобы вычислить хулигана по почерку.

Инициативу классного руководителя поддержала также и школьный психолог, которая присутствовала при этом, передает местное издание Е1.ru.

По схеме учительницы, каждый из учеников выходил и писал перед всем классом ругательство, после чего его почерк сверяли с надписью аналогичного характера на парте, чтобы найти нарушителя.

Лицей, где произошел инцидент Е1.ru

"Там учатся творческие дети, некоторые, возможно, даже такого слова в семье не слышали, а в образовательном учреждении заставили прописать! Я, конечно, понимаю, что дети в автобусах и на улице и не такое услышат, но, простите, в образовательном учреждении. Я в шоке", – рассказала одна из местных жительниц.

Иллюстрация naked-science.ru

Мнения родителей по поводу инцидента разделились: одни не поверили и встали на сторону педагога, другие же были шокированы. Отмечается, что на учительницу подали жалобу в департамент образования.

В результате педагогу и психологу были вынесены дисциплинарные взыскания, а также проведена внеочередная беседа о соблюдении этических норм. Учительница извинилась перед родителями и признала свою вину.

Е1.ru

При этом, она призналась, что план все же сработал – хулигана вычислить удалось.

как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Якутске (Республика Саха, РФ) вспыхнул скандал – в одну из школ города отказались принимать русскоязычных детей.

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