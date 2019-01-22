В центре Петербурга загорелся суд: первые фото и видео

В Санкт-Петербурге (Россия) во вторник утром, 22 января, загорелся Арбитражный суд по городу и Ленинградской области.

Возгорание произошло на пятом этаже шестиэтажного здания на Суворовском проспекте, 50-52, сообщает "Фонтанка.ру".

На месте работают экстренные службы, пожар тушат более 50 сотрудников ГУ МЧС (чтобы посмотреть видео с места ЧП, проскрольте страницу до конца).

"Фонтанка.ру"

"Фонтанка.ру"

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