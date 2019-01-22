МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В центре Петербурга загорелся суд: первые фото и видео

445Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге (Россия) во вторник утром, 22 января, загорелся Арбитражный суд по городу и Ленинградской области.

Возгорание произошло на пятом этаже шестиэтажного здания на Суворовском проспекте, 50-52, сообщает "Фонтанка.ру".

На месте работают экстренные службы, пожар тушат более 50 сотрудников ГУ МЧС (чтобы посмотреть видео с места ЧП, проскрольте страницу до конца).

В центре Петербурга загорелся суд: первые фото и видео

"Фонтанка.ру"

В центре Петербурга загорелся суд: первые фото и видео

"Фонтанка.ру"

Новость обновляется.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Что?опять газ? Или проводка? А их в этом году,поп водой брызгал?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги