В "Шереметьево" столкнулись самолеты с пассажирами. Фото с места ЧП

В московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) рано утром 15 ноября столкнулись два самолета, среди них Airbus A-320, прилетевший из Минска.
Об этом сообщает РИА Новости. В момент ЧП в салонах воздушных лайнеров находились пассажиры.
Airbus A-320 задел другой лайнер во время движения по рулежной полосе. Оба воздушных судна получили повреждения, при этом их называют незначительными. В результате инцидента пассажиры не пострадали.
В "Шереметьево" столкнулись самолеты
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В "Шереметьево" столкнулись самолеты
Life
В "Шереметьево" столкнулись самолеты
Life
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на взлетной полосе загорелся самолет с пассажирами
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