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15 ноября • обновлено в 08:29
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В "Шереметьево" столкнулись самолеты с пассажирами. Фото с места ЧП

2.7т
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В московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) рано утром 15 ноября столкнулись два самолета, среди них Airbus A-320, прилетевший из Минска.

Об этом сообщает РИА Новости. В момент ЧП в салонах воздушных лайнеров находились пассажиры.

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Airbus A-320 задел другой лайнер во время движения по рулежной полосе. Оба воздушных судна получили повреждения, при этом их называют незначительными. В результате инцидента пассажиры не пострадали.

В "Шереметьево" столкнулись самолеты

В "Шереметьево" столкнулись самолеты

Life

В "Шереметьево" столкнулись самолеты

В "Шереметьево" столкнулись самолеты

Life

В "Шереметьево" столкнулись самолеты

В "Шереметьево" столкнулись самолеты

Life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на взлетной полосе загорелся самолет с пассажирами

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Автор
Анатолий Запорожский , Екатерина Луговская
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