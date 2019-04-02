В Санкт-Петербурге почти одновременно прогремели два взрыва: первые фото и видео

Во вторник, 2 апреля, в Санкт-Петербурге (Россия) на территории Военно-космической академии имени Можайского и в здании Агрофизического научно-исследовательского института прогремели взрывы.

Предварительно установлено, что в Академии сработала мина, сообщает 78.ru. Версии взрыва в институте разнятся. В местном МЧС пока не комментировали инцидент.

Сообщается, что взрыв в Академии прогремел через несколько минут после того, как была объявлена эвакуация из здания. Люди начали выходить на улицу, в этот момент произошел взрыв, сообщает "Интерфакс".

"В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии. Среди пострадавших оказались два офицера, мужчина и женщина.

"Взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. Возможно, сдетонировал боеприпас", – отмечено в информации.

Также около 15 человек могут быть заблокированы в здании, так как во время взрыва обрушился лестничный пролет на третьем этаже здания.

В научно-исследовательском институте сообщили, что никакого масштабного взрыва не было.

"Кто сообщил о взрыве, мы не знаем. Сами удивились. У меня вон под окнами машина МЧС стоит. Они тоже приехали и говорят: "Где у вас взрыв?". А у нас его не было. Можете приехать и сами поискать", – сообщил замдиректора НИИ Александр Калабанов.

По одной из версий у девушки в лаборатории просто лопнула в руках колба с реактивам. При этом она незначительно пострадала, получив порезы.

По другой версии в микроволновке лопнула банка, которую лаборантка разогревала. Девушку с травмами доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, Следственного комитета, а также прокуратуры РФ. Кроме того, на территории академии присутствуют военные. На данный момент, территория и здание оцеплено.

Взрыв в Санкт-Петербурге

Взрыв в Санкт-Петербурге

Взрыв в Санкт-Петербурге

Взрыв в Санкт-Петербурге

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