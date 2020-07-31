В России женщина-маньяк убила молотком 17 пенсионерок: история 'красноуфимской волчицы'. 18+

В сети вспомнили историю серийной убийцы Ирины Гадамайчук из Урала (Россия), которая убивала исключительно пожилых женщин. На ее "счету" 17 убийств пенсионерок в возрасте от 61 до 86 лет.

Историю ее жизни и разоблачения вспомнило издание "Аргументы и факты". Как пишут журналисты, в 2002 году в Красноуфимске на улице Ухтомского пожилую женщину убили, забив молотком. Свидетелей тогда найти не удалось, отпечатки пальцев, снятые на месте убийства, при проверке по картотеке совпадений не выявили.

Вскоре количество эпизодов начало расти. Сценарий был один и тот же – одинокая пенсионерка, преступник с молотком, похищение незначительной суммы денег.

Во время девятого убийства преступник бросил на месте расправы молоток. Эксперты обнаружили на нем следы крови сразу нескольких жертв. Окончательно отпали сомнения – все преступления являются делом рук одного человека.

Убийства не прекращались. Более того, преступления со знакомым почерком стали происходить не только в Красноуфимске, но и в Серове, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле.

В мае 2010 года очередное убийство произошло на улице Ухтомского – той самой, с которой начиналась кровавая серия. 81-летнюю пенсионерку забили молотком, а потом утопили в ванной. Одна женщина сообщила – у пенсионерки делала ремонт некая Ирина. Жертва и ранее обращалась к ней за помощью в мелком ремонте. Но главное, свидетельница вспомнила: работницу пенсионерка нашла в депо, где та работала маляром.

Маляршу Ирину задержали и провели дактилоскопию. Результат был однозначным – женщина и является той, кого местные СМИ прозвали "Красноуфимской волчицей". Дальнейшие экспертизы по делу лишь подтверждали первоначальные выводы.

Как пишут журналисты, у 37-летней Ирины было обычное советское детство, потом поступление в вуз. Она закрутила роман с водителем Петром Гайдамачуком, который был на 23 года ее старше, и родила от него дочь. Позже они расстались из-за ее пристрастия к алкоголю.

Позже ухажером Гайдамачук стал житель Красноуфимска Юрий Кузнецов. Отношения не были оформлены, но Ирина родила бойфренду дочь. Сам Кузнецов, а также те, кто знал Гайдамачук в Красноуфимске, утверждали, что ничего странного в ее поведении не замечали. Дом женщина содержала в чистоте, еду готовила, о дочке заботилась. Проблемы с алкоголем были, но, по мнению домашних, фатального характера не носили.

По версии следствия, первое убийство на улице Ухтомского не было подготовленным. Гайдамачук, нанявшаяся к пенсионерке белить потолки, решила ее обокрасть. Но в тот момент, когда Ирина лазила по ящикам, появилась хозяйка, которая стала кричать на маляршу. Гайдамачук схватила молоток и несколько раз ударила несчастную по голове. Потом она взяла деньги, которые нашла, и ушла из квартиры.

Ирина Гайдамачук на следственном эксперименте Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Поняв, что убийство сошло с рук, Ирина вошла во вкус. Она стала выслеживать одиноких пенсионерок, затем появлялась у них в квартире, выдавая себя то за сотрудницу службы газа, то за работницу социальных служб. Убедившись, что жертва одна, "Красноуфимская волчица" наносила удар молотком, который приносила с собой.

За восемь лет Гайдамачук совершила 17 убийств пенсионерок в возрасте от 61 до 86 лет. Эксперты института имени Сербского дали заключение – определенные психические отклонения у женщины присутствуют, однако невменяемой она считаться не может. Ни о каком обогащении речи не шло: самой крупной добычей Гайдамачук были 16 тысяч рублей, а всего у жертв она похитила около 50 000 рублей. Еще одно прозвище Гайдамачук — "Раскольников в юбке". Но никаких душевных мук и раскаяния на суде заметно не было.

В июне 2012 года Ирина Гайдамачук была приговорена к 20 годам лишения свободы. На свободу серийная убийца должна выйти в 2030 году, хотя, возможно, это произойдет и раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вспомнили о первом серийном убийце в истории Советского Союза – Василие Комарове, который вместе с женой расправился с 29 жертвами.